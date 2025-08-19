“Sturzenegger toma una medida que atenta contra la seguridad vial para facilitar el negocio de unos pocos”, aseguró Martín Marinucci. El ministro de Transporte bonaerense cruzó la última medida anunciada por Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación de Javier Milei, que posibilita la libre circulación de bitrenes por todo el trazado de rutas nacionales del país. Se trata de los caminos que el Gobierno nacional abandonó y dejó sin mantenimiento. “Es una bomba a punto de estallar”, aseguró el bonaerense.

Estas premisas fueron expuestas por Marinucci desde Dolores, localidad donde encabezó la entrega de herramientas de prevención de seguridad vial y pases libres multimodales. Desde su mirada, la decisión que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, eleva el riesgo en las rutas porque “el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica”.

“Los bitrenes no doblan de la misma manera que un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado”, explicó el titular de la cartera de Transporte provincial. Sucede que, al ser un camión con dos semirremolques articulados, el largo puede ser de hasta 30 metros. Entonces, sumado a la cuestión del sobrepeso, el funcionario advirtió que es un combo de sobradas variables que exhiben el “peligro” de la resolución.

En el texto de la resolución 1196/25 el gobierno nacional autoriza esta opción en casi toda la traza de la red vial nacional. Previo a la modificación, sostuvo Sturzenegger, los bitrenes no podían ingresar a 13 de las 23 provincias del país. Según sus estimaciones, esta medida permitirá reducir los costos de logística puesto que un bitren puede transportar hasta un 75 por ciento más de carga que un camión tradicional.

Además, dejaron sin efecto la necesidad de contar con una autorización de parte del Estado. “A partir de ahora los bitrenes podrán transitar libremente por el 100 por ciento de la red, sin diferenciar por tamaño”, celebró uno de los autores del megacanje.

A juicio de Marinucci, la decisión implica el tránsito camiones con más toneladas en rutas “que Nación tiene completamente abandonadas”.

Respecto a la premisa de la Nación para potenciar la industria, el ministro bonaerense y dirigente del Frente Renovador dijo que “si de verdad quieren hablar de impulsar la industria y la producción, lo primero que deberían hacer es dejar de destruir la matriz productiva nacional”. “Crecer no es poner más toneladas sobre rutas destruidas, sino garantizar condiciones seguras para quienes producen y para quienes transitan”, señaló.

El ministro de Transporte no es el único funcionario de Axel Kicillof que pone sobre la mesa la falta de preservación, reparación y ampliación de las rutas nacionales que cruzan la provincia de Buenos Aires. Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Infraestructura, expuso en reiteradas ocasiones lo catastrófico que puede ser el resultado de la decisión nacional que evita el desarrollo de la obra pública.

Incluso el gobernador anunció el lunes que enviará un proyecto de ley a Legislatura a los fines de conseguir la autorización pertinente y valerse del poder de policía que tiene la provincia sobre las acciones nacionales en su territorio. De esta manera, espera impulsar y ponerse al hombro tareas que Milei abandonó.

Entre las obras estratégicas que Kicillof mencionó como “claves” durante la conferencia de este lunes está la Autopista Presidente Perón que conecta los distritos del conurbano de San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

En paralelo, Katopodis puso sobre la mesa hace varios meses la irresponsabilidad y desmanejo por parte de la Nación de los impuestos que recauda. Entre ellos, el de los combustibles y que se percibe en cada uno de los 135 municipios. Un porcentaje de ese tributo debe estar destinado, por ley, al mantenimiento de la red vial nacional, algo que no sucede.

Esta situación no sólo fue denunciada por el peronismo. Intendentes y dirigentes radicales marcaron sus diferencias con el gobierno libertario producto de la constante desmejoría de las rutas. El caso paradigmático es la Ruta Nacional 5, conocida por su rol troncal en el transporte de cereales en el interior bonaerense.

¿Y los trenes?

Durante la misma conversación con la prensa, Marinucci hizo hincapié en cómo Milei optó por “entregar” los ferrocarriles de carga a manos del sector privado, lo que redujo el margen de operaciones desde que el líder de La Libertad Avanza asumió la presidencia.

"En los últimos años potenciamos la red ferroviaria de cargas para, por ejemplo, conectar los puertos del gran Rosario con el norte productivo cruzando seis provincias y este gobierno quiere privatizar nuestros trenes, de pasajeros y de cargas porque no tienen ningún interés en el desarrollo industrial y social”, detalló el ministro. Y agregó: “Nada más priorizan sus negocios".

Desde su mirada, una red ferroviaria multimodal, que pueda llevar a los consumidores los productos nacionales y transporte a los bonaerenses a sus trabajos o estudio es necesario para el desarrollo y el crecimiento. “Hacen todo lo contrario, la motosierra es destrucción por el placer de romper todo lo que estaba bien", apuntó.