La jueza Servini aseguró que la banca de Darío Martínez tiene que ser de un hombre

La jueza federal con competencia electoral María Servini rechazó el pedido de medida cautelar de la ex candidata titular a diputada nacional por el Frente de Todos de Neuquén, Asunción Miras Trabalón, quien reclamó asumir la banca que dejó vacante el nuevo secretario de Energía, Darío Martínez, apelando a la Ley de Paridad de Género. Quien asumirá ese lugar es el ex legislador Guillermo Carnaghi, primer suplente de la lista de 2019.



El fallo de Servini sostiene que "el Código Electoral Nacional, en su redacción reformada por el art. 3 de la Ley 27.412 dispone: 'En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a Diputado/a Nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as titulares de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido".



Para la jueza "de la lectura del artículo citado se advierte que el legislador ha previsto de manera clara y precisa la forma en que deben efectuarse los reemplazos en la Cámara de Diputados de la Nación, ante la renuncia de alguno de sus miembros".



"Esta disposición es taxativa y suficientemente clara en sus términos, respecto a que debe ser coincidente el género del Diputado renunciante con el del candidato reemplazante", determinó Servini en el fallo.

El problema con la apliación de la Ley de Paridad de Género es que el Congreso de la Nación no cuenta actualmente con una composición que refleje la paridad, por lo cual la implementación del texto resulta contraria al objetivo que persigue la ley .

"Aplicar una pauta de reemplazos que supone una paridad fáctica, implica reproducir la inequidad y volver insalvable su corrección. Si los números están hoy en una balanza inclinada a favor de los varones, la aplicación literal del varón por varón la mantiene inclinada; todo lo contrario de la finalidad total del cuerpo normativo de la ley 27.412, que siendo de 'discriminación positiva' tiene la atribución de derechos y de interpretación con un sentido de inclinación contraria a la balanza anterior", indicó Trabalón.

La ex candiadta apeló el fallo ante la Cámara Nacional Electoral debido a que "no consideró los derechos constitucionales que se le estaban llevando a tratar y el planteo de paridad de género". "La jueza no hizo una evaluación del derecho de fondo, hizo una apreciación de aplicación literal del artículo varón por varón", añadió.

Trabalón espera que la Justicia tome el mismo camino del caso de Lucila Crexell, en donde la Cámara Nacional Electoral dio lugar al reclamo de la actual senadora en reemplazo de "Pechi" Quiroga.

Por otro lado, la dirigente nequina confirmó a este medio que presentó un recurso administrativo ante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para solicitar que se abstenga de tomar juramento a Guillermo Carnaghi, pues "se violaría el espíritu de la ley de paridad de género".

Apoyo del Congreso

Previo a conocer la decisión judicial, las y los dirigentes del Frente de Todos salieron a apoyar de forma contundente el pedido de Trabalón. Tras el fallo de Servini, las diputadas y diputados del Frente de todos emitieron una nota de respaldo a la ex candidata y le pidieron a Sergio Massa que se aplique la finalidad de la ley de paridad.

"Considerando ésta una buena oportunidad para no generar dilaciones que generen nuevamente un perjuicio para las mujeres y diversidades, provocando así una nueva discriminación", expresaron desde el Frente de Todos en Diputados.



Asimismo, este lunes todas las senadora de la Cámara de alta expresaron su apoyo hacia Trabalón. Desde la Comisión de la Banca de la Mujer, expresaron su "preocupación ante eventuales interpretaciones contrarias a los principios que este Congreso ha receptado en el ordenamiento electoral, a partir de la sanción de la ley N° 27.412, de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política".