El "Falso" Rembrandt podría ser una obra auténtica

Se confirmó que un cuadro proviene de la escuela de Rembrandt y que el maestro flamenco podría ser el autor. La obra había sido retirada de un museo británico hace 40 años por considerarla “un falso Rembrandt” y ahora volverá a exhibirse, antes de someterla a un análisis para determinar si efectivamente fue pintada por el artista neerlandés.

La obra consiste en un retrato chico que representa a un anciano mirando hacia abajo y se titula “Cabeza de hombre con barba”. Había sido legado al museo Ashmolean de Oxford en 1951 y, desde ese entonces, fue exhibido como un Rembrandt.

Sin embargo, en 1982, especialistas del Proyecto de Investigación Rembrandt calificaron a la pintura como falsa y ésta fue almacenada en el sótano del museo.

“La vieron y decidieron que no era una pintura de Rembrandt”, dijo al diario británico The Guardian An Van Camp, curadora de arte europeo del museo Ashmolean. “Dijeron que podía ser de un imitador que pintaba en el mismo estilo que Rembrandt y que había sido hecha a finales del siglo XVII, cuando Rembrandt ni siquiera estaba vivo”, agregó.

A principios de este año, el museo organizó una muestra con la obra del pintor neerlandés llamada “El joven Rembrandt” y Van Camp, convencida de la autenticidad del cuadro, decidió mandar a analizar “Cabeza de hombre con barba”. "Eso es lo que hacía Rembrandt. Hacía estos pequeños estudios de ancianos de aspecto triste, melancólico y pensativo. Es muy típico de lo que Rembrandt hacía en Leiden cerca de 1630", describió la curadora.

Gracias al uso de tecnología, el Ashmolean anunció en un comunicado que se pudo determinar que la obra “fue pintada en el estudio de Rembrandt alrededor de 1630". El cuadro fue analizado utilizando la técnica de la dendrocronología, un método de datación de la madera, que estableció que la obra fue pintada sobre un panel extraído de un roble talado en 1618 y 1628 en las costas del mar Báltico y que ya había sido utilizado en otras obras de Rembrandt, como “Andrómeda encadenada a la roca”.

Sin embargo, todavía restan hacer análisis más profundos para determinar si el cuadro efectivamente fue pintado por el célebre artista. Por ahora, el museo informó que será incluída en la exposición en curso a partir de este miércoles "antes de someterla a más investigaciones y trabajos de restauración en los laboratorios de Ashmolean para determinar si hay alguna evidencia de la autoría Rembrandt".