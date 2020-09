Sebastián Pérez dio positivo de covid-19 y no viajó a Portugal 

Sebastián Pérez, volante de Boca Juniors, no viajó a Portugal para incorporarse a préstamo al Boavista porque dio positivo asintomático de coronavirus. El colombiano es uno de los 19 casos que afectan el plantel y los empleados del club, que permanecen instalados en un hotel de la zona de Ezeiza en el marco de la pretemporada. El médico xeneize, Rubén Argemi, también está contagiado.

Pérez, de 27 años, se realizó el testeo correspondiente el viernes pasado y el domingo por la noche retiró sus cosas de la concentración porque este martes tenía que viajar a Lisboa para firmar el contrato de 18 meses que lo unirá a préstamo al club portugués. Pero el jugador ahora tendrá que realizar el aislamiento obligatorio y un nuevo hisopado, para esperar el jueves el PCR correspondiente.

Desde Boca ratificaron que el club utilizó todos los protocolos sanitarios que había pedido la Conmebol: "Los jugadores concentraban solos. Estaba la duda porque compartían entrenamiento y pueden tener contacto, pero algo pasó que no sabemos si fue un falso negativo", argumentó por caso el doctor Argemi, quien asimismo confirmó que los contagiados en la concentración podían ser 19, entre ellos los arqueros Esteban Andrada, Javier García (ambos con fiebre), Agustín Rossi y Manuel Roffo. El quinto guardavallas, Agustín Lastra, sigue en su casa cumpliendo los 14 días de aislamiento por haber dado positivo junto con el mediocampista Iván Marcone.

"Los arqueros de Boca están dentro del grupo de casos sospechosos, pero no lo tenemos confirmado. Todos los positivos son asintomáticos y no hubo casos que dispararan las alarmas, porque no hubo síntomas graves. Apenas un episodio de 38 grados de fiebre, pero el resto es mínimo", dijo el doctor Argemi. "Como hemos tenido falsos positivos, queremos chequear los nombres. Preferimos no darlos, pero sí asumimos que hay muchos casos y hay un problema", agregó el médico xeneize.



Según fuentes cercanas al plantel, a los citados arqueros y al colombiano Pérez habría que agregar a Carlos Izquierdoz, Franco Soldano, Leonardo Jara, Guillermo "Pol" Fernández, Eduardo Salvio y al entrenador de arqueros Fernando Gayoso.

Boca remarcó que las personas infectadas de coronavirus presentan un "estado de salud excelente", y se encuentran "bajo estricta supervisión médica, kinésica, nutricional y psicológica".

Mientras tanto, el cuerpo técnico xeneize que encabeza Miguel Angel Russo suspendió de manera preventiva los entrenamientos por 72 horas, hasta cumplir con nuevos testeos PCR.



Precisamente el DT, de 64 años y que tuvo una enfermedad oncológica en 2018, se retiró el lunes del búnker xeneize en su auto particular. "Russo está en su casa y en perfecto estado de salud; él y la nutricionista del plantel abandonaron la concentración por ser factores de riesgo, pero es sólo por precaución y nada más", se aclaró.

Por último, Jorge Sampaoli, DT de Atlético Mineiro de Brasil, se comunicó con la secretaría de fútbol de Boca Juniors para interesarse por el delantero Sebastián Villa, quien fue informado este lunes de que mientras no se defina su causa en la Justicia por violencia de género, no jugará en el actual campeón del fútbol argentino.

El médico de Boca, también contagiado

Rubén Argemi, médico del plantel de Boca Juniors, confirmó este martes que dio positivo en coronavirus en los testeos realizados el sábado pasado a todos los que están concentrados en la burbuja sanitaria de Ezeiza.

"Soy uno de los positivos de covid-19, no compartí mate con nadie y duermo solo", dijo a TyC Sports el médico, quien sobre Carlos Tevez aseguró: "Pido a los hinchas de Boca que se queden tranquilos, porque Tevez no va a tener ningún problema", en relación con el rumor de que el ídolo xeneize habría dado positivo a principios de agosto, ya que tuvo a su padre internado por la enfermedad y por eso sería inmune al virus.



Argemi también reconoció algunos descuidos por parte del cuerpo médico en los protocolos que se aplicaron en la burbuja sanitaria: "Fuimos permisivos en áreas de entrenamientos, pero no en ámbitos sociales", asumió.



Por último, el médico habló de los pasos a seguir: "Vamos a realizar a los jugadores un electrocardiograma para garantizarnos que el Covid-19 no haya dejado ninguna lesión cardíaca. Las informaciones científicas sobre el virus señalan que alguien que lo tuvo, tiene que tener diez días sin actividad física intensa. Si bien no estoy de acuerdo con eso, lo vamos a respetar".