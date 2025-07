La leyenda del punk británico vuelve a hacer ruido en Argentina. Los Sex Pistols se presentarán el miércoles 11 de septiembre en el Estadio Obras, en una noche que promete pogo furioso y clásicos de los ’70. Será un show especial: la banda se sube al escenario con Frank Carter --referente de la escena hardcore-punk británica-- en reemplazo de John Lydon.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para ver a los Sex Pistols en Buenos Aires estarán disponibles a partir de este viernes 4 de julio a las 12:00 horas, exclusivamente a través del sitio allaccess.com.ar. No habrá venta física ni en boleterías.

El pogo más salvaje del año: Sex Pistols regresa a Buenos Aires. Será el 11 de septiembre en Obras.

Entradas y precios para Sex Pistols en Obras

Para quienes quieran asegurar su lugar en el pogo, los precios son los siguientes:

Popular Oeste S/N : $70.000 + service charge

Popular Este S/N : $70.000 + service charge

Campo : $80.000 + service charge

Platea S/N: $95.000 + service charge

Se espera que, como suele suceder en este tipo de shows, las localidades se agoten en pocas horas.

Sex Pistols: punk eterno

Con apenas un disco publicado --el histórico Never Mind the Bollocks--, los Sex Pistols redefinieron el punk y encendieron revueltas culturales. Clásicos como Anarchy in the UK y God Save the Queen siguen vigentes casi cinco décadas después.

La gira 2025 los llevó por festivales de Europa, Australia y Nueva Zelanda, y tras su paso por Buenos Aires, desembarcarán en Estados Unidos.

Un show histórico para el punk argentino

El regreso de los Sex Pistols a Obras, donde ya tocaron en 1996, será un hito para fanáticos del punk clásico. Con Steve Jones, Glen Matlock, Paul Cook y Frank Carter al frente, el pogo está garantizado.

