Cómo sigue la investigación por la muerte de Facundo Castro

Una vez establecida la identidad de los restos óseos encontrados el 15 de agosto en la ría del canal Cola de Ballena, en Villarino Viejo, como pertenecientes a Facundo Astudillo Castro, quien estuvo desaparecido desde el 30 de abril, los peritos oficiales y de parte seguirán avanzando en sus respectivos estudios complementarios, ya sea de las demás piezas del esqueleto que fueron encontradas, por caso los huesos de un brazo, como así también de los demás elementos que aparecieron en el lugar: la zapatilla y algunas ropas. El objetivo es determinar cuándo y cómo se produjo la muerte del joven de 22 años, que había salido a la ruta 3 haciendo dedo para ir a la casa de su exnovia, en Bahía Blanca, fue detenido al menos dos veces por la policía y nunca llegó a su destino. Los resultados finales de la autopsia surgirán, según explicó a Página12 una alta fuente del caso, del análisis de todos los datos científicos contextualizados con la información que surge del expediente judicial que investiga la desaparición forzada de Facundo. "La razón por la que la causa está en la justicia federal es la hipótesis delictiva de la desaparición forzada, a partir de ahora, seguida de muerte", precisó la fuente al destacar el enfoque que hay que darle al caso.

Dentro de tal enfoque "la investigación continuará con la participación activa de las querellas", de la familia de Facundo y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). "El nuevo rumbo es poner otra impronta a la investigación, entre ellas, escuchar a la familia de la víctima, y atender sus reclamos", dijo sobre la etapa que se abre a partir de la autopsia que comenzó el martes de la semana pasada.



La perito de la familia, Virginia Creimer, afirmó ayer a Página12 que "el fenómeno de pink teeth (diente rosado) da nota de la producción de una muerte violenta por asfixia, que puede ser por una compresión del cuello o por un ahogamiento, si el cuerpo fue ahogado será determinado con los análisis complementarios cuando se evalúen diatomeas comparando el agua del lugar con lo que haya en la médula de los huesos".

"Me dijeron que ese cuerpo murió por asfixia, Facu no se suicidó, Facu no se cayó de un puente, lo mataron y la Bonaerense tiene que dar respuesta de eso", dijo Cristina Castro el mismo día de la necropsia que se realizó en la sede ubicada en Nuñez del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuando aún no estaba la confirmación de la identidad pero ella ya presentía que era su hijo. "Han descartado un suicidio, han descartado un accidente, ha sido una muerte traumática, lo han matado por sumersión o por estrangulamiento", dijo Cristina Castro, luego de las conversaciones que tuvo con la jueza de la causa y con su perito, Creimer. Esta profesional dijo ayer que los próximos pasos serán la realización de un ateneo preliminar sobre la identificación del cuerpo de Facundo, "con todes les profesionales que participaron de la autopsia, y en unos 30 días un nuevo ateneo con todos los informes de odontología, entomología, radiología, les antropologues y les mediques que participamos de ese trabajo pericial".

Más allá de los resultados de los estudios complementarios de las partes de ese cuerpo esqueletizado que apareció el 15 de agosto en un cangrejal de Villarino Viejo, el análisis global de todo lo actuado desde el punto de vista forense se centrará en el expediente judicial. En ese sentido, de acuerdo a los lineamientos del protocolo de Minnesota que se aplica en casos de muertes bajo custodia de fuerzas policiales y de seguridad, ese estudio completo y minucioso de los expedientes para relacionarlos o no con las evidencias científicas estará a cargo de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses que dirige la perito de parte de la familia, la médica forense Virginia Creimer, donde trabajan treinta personas de diferentes especialidades. "Nada científicamente sustentable ocurrirá antes de 40 días", precisó Creimer.

Respecto de la posibilidad de que la muerte haya sido por ahogamiento sin la intervención de terceros, respondió que por la violencia y por los otros datos de la causa buscarán determinar si fue así o no. La médica forense ya había expresado a este diario un hallazgo indiciario de importacia, cuando detectó trauma en uno de los dientes de Facundo, que podría indicar golpes. En ese sentido es fundamental que el análisis sea multidiscipliario y que los resultados de la autopsia sean contextualizados con los datos de la investigación judicial. El EAAF tiene como práctica la realización de informes integrados con los resultados de los peritajes de las diferentes disciplinas que intervienen, que permite conjugar las visiones en un contexto.

Zapatilla derecha

Tal como informó Página/12, está pendiente el resultado del peritaje a la zapatilla negra con rayas blancas marca Jaguar, similar a la que usaba Facundo el día que desapareció. "Hay una técnica para determinar ADN denominada touch, que no invalida las otras, imaginate una cinta adhesiva que pasas por toda la zapatilla y levanta no solo huellas digitales y rastros de ADN", explicó Creimer a este diario horas antes del inicio de la autopsia. La zapatilla derecha marca Jaguar, negra con rayas blancas, quedó en manos de la Policía Científica de la Federal. El resto de la vestimenta del joven, así como su mochila y sus documento no aparecieron hasta el momento.



En la foto donde Facundo aparece de espaldas junto al patrullero del oficial Gabriel Mario Sosa, tomada el 30 de abril cuando ese policía y Jana Curuhinca lo detuvieron por circular sin permiso, su mamá Cristina advirtió que le falta la zapatilla izquierda, y que su ropa muestra signos de haber sido revolcado. "Le falta su gorra", agregó la mujer.

Un grupo de investigadores se juntó ayer con la mamá de Facundo "para escucharla", y explicó a Página12 que la nueva etapa también consistirá en concentrar las tareas de investigación en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, es decir organizarse con los recursos de esa institución tales como la Datip y la Dovic, y compartir la totalidad de la información con las querellas, a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta ahora con la instrucción del caso a manos del fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Si bien la policía Federal y otras fuerzas seguirán actuando como auxiliares de la justicia, ya no estarán buscando pistas por su cuenta. En definitiva, a partir de ahora la información ya recogida como la nueva será enmarcada en el contexto de un hecho de violencia institucional. "Vamos a atender cada uno de los datos, contextualizarlos e integrarlos", explicó la fuente.

Otra hipótesis



Atento a que el fiscal Martínez abona la hipótesis de que Facundo pudo haber sufrido un accidente al intentar llegar a Bahía Blanca por las vías del tren, este diario consultó si tal planteo sigue en pie. "Hay información contradictoria al respecto, otros datos dudosos, es apresurado descartarla tanto como fue apresurado haber instalado con fuerza la idea del accidente", respondió el investigador. Esta posibilidad sobreviviría si se encuentra una "una explicación lógica y basada en pruebas de la 'regularidad' del viaje de Facundo hasta ese lugar, además de la dificultad de transitar entre canales, cangrejos, puentes y vegetación hostil", agregó.