Are You Bored Yet?, el hit que duró un año y medio

Por esas cosas del delay de las redes sociales, el tema Are You Bored Yet?, del trío estadounidense Wallows, sigue retumbando fuerte a un año y medio de haber sido presentado. Sobre todo en TikTok. Lo que le permitió a la banda de Braeden Lemasters, Cole Preston y el frontman y actor Dylan Minnette colarse entre los 500 artistas más escuchados en Spotify e incluso planear una gira sudamericana para marzo, a partir de su programación en el Lollapalooza argentino.

Pero el coronavirus truncó sus planes. "Iba a ser nuestra primera vez allá", se lamenta Minnette, que interpreta a Clay en 13 Reasons Why y también pasó por Grey's Anatomy y Lost, y por la cinta de terror Don’t Breathe (2016). "Vi muchos videos de lo que es el Lolla en Sudamérica, y cómo se vive especialmente en Argentina, donde la conexión con el público parece una experiencia única", completa Braeden, en un Zoom con el NO desde Los Angeles.

"Pero antes que sentirnos frustrados, nos emociona un montón la idea de poder presentarnos en vivo allá el año próximo o incluso en 2022. Así me dará chance de escribirle de vuelta a Carolina, una compañera de secundarIa que se mudó a Buenos Aires, para que me sugiera algo de la escena musical argentina."

En marzo publicaron OK y en mayo el cover de With a Little Help From My Friends, ¿cómo ha sido la cuarentena del grupo?

Minnette: No nos vimos mucho al comienzo de la pandemia, pero cuando nos dimos cuenta de que era lo que necesitábamos, nos atrevimos a juntarnos para jugar videojuegos, ver televisión y componer mucho.

Lemasters: Mucha gente se confundió cuando comenzó la pandemia. Al darnos cuenta de lo letal que se volvió, se nos ocurrió versionar With a Little Help From My Friends porque trata sobre la amistad, la caridad, ayudar a la gente y hacer lo correcto (lo recaudado por el cover de los Beatles es a beneficio de la ONG Feeding America). Para nosotros, grabarla fue como compartir y estar con la gente. Fue una reacción hacia este tiempo de mucho miedo.

Are You Bored Yet? acaba de prolongar su éxito con la aparición de un remix a cargo de Mura Masa. ¿Les sorprende lo que sigue pasando con la canción?

Lemasters: Estamos muy sorprendidos, sobre todo porque la lanzamos en febrero del año pasado. Antes de la pandemia, nuestra canción decía "quedate en casa", al igual que muchas otras frases que más tarde se usaron para alentar a la gente a que se cuide. Es raro lo que te voy a decir, pero creo que nos trajo suerte.

Minnette: Cuando tuvimos el demo de la canción, se nos ocurrió agregar una colaboración. Queríamos una voz femenina, y pensamos en Clairo. Como somos fans suyos, hablamos con ella por redes y la invitamos a ser parte. Se dio la casualidad de que estaba en Los Angeles. Vino ese mismo día y grabamos el tema. Are You Bored Yet? no hubiese sido igual si ella no hubiera participado.

Su primer álbum, Nothing Happens, está lleno de colores y contrastes, en comparación a su EP Spring, de 2018. ¿Cómo fue su creación y producción?

Lemasters: Es nuestro primer álbum, y muchas de las canciones estaban escritas desde hace tiempo. Por fin pudieron ver la luz. La producción se la encargamos a John Congleton (que trabajó con lo más excelso del indie estadounidense y obtuvo el Grammy como productor, en 2015, gracias al disco homónimo de St. Vincent). Él es muy talentoso y sacó lo mejor de nosotros. Estamos muy felices de haberlo convocado porque fue muy honesto con sus consejos y con su forma de trabajar.

En una época en la que todo el mundo apuesta por el trap o la música urbana, ¿por qué hicieron un grupo más próximo a Vampire Weekend, Foster the People o Rat Boy?

Preston: Fue algo natural. No elegimos este estilo, sino que así sentimos la música que hacemos. En mi caso, crecí sabiendo cómo era sentarse a componer porque mi padre tuvo varias bandas. Siempre se escuchó rock clásico en casa. Nos copa ese imaginario, pero con una cabeza más joven y fresca. Si bien por ahora nos sale de esta forma, también somos de la idea de que en algún momento podremos integrar hip hop o R&B. Aunque no es algo en lo que estemos pensando ahora.

¿Cómo es la relación entre ustedes?

Lemasters: No existe un líder en la banda, somos muy equitativos y hay mucha igualdad. A pesar de que ciertamente tenemos personalidades y gustos diferentes, somos amigos desde hace muchos años. Crecimos juntos, así que nos conocemos bien.

Por el momento, técnicamente hay un empate entre Trump y Biden. Para ustedes, ¿quién ganará los próximos comicios estadounidenses?

Preston: Me parece que, o al menos es lo que veo en la gente, Biden lidera las encuestas.

Minnette: Estados Unidos está jodidamente raro actualmente. Con esto me refiero a la mezcla entre pandemia y elecciones. Nunca pensé que podría vivir algo así. El mundo es extraño hoy, pero lo que estamos viviendo no creo que tenga comparación.