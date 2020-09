SomosResponsables: una campaña contra la violencia hacia les niñes durante la pandemia

Más de doce instituciones que trabajan por la promoción de los derechos de las infancias y adolescencias presentaron, esta semana, la campaña “De los chicos y las chicas #SomosResponsables”, una iniciativa para alertar sobre el aumento de casos de violencia contra les niñes en los hogares durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

La campaña, que tiene como protagonista a les chiques, identifica un "problema invisible". En Argentina, "el 70% de las chicas y chicos sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar, como un grito, un insulto o un golpe. Y en aislamiento estamos en mayor riesgo", cuentan en la pieza audiovisual.

A través de un conjunto de videos que emulan el formato de los anuncios presidenciales durante la cuarentena, les niñes se apropian del “espacio de los adultos” y hablan directamente a quienes son responsables de protegerlos. "A la curva de la violencia hay que frenarla ya. Depende de ustedes, de los grandes, de detectar los síntomas que se nos presentan", advierten.

La campaña para concientizar contra este tipo de violencia deja dos canales para hacer denuncias y pedir ayuda:

La línea nacional 137 para pedir asistencia y asesoramiento sobre situaciones de violencia familiar y/o sexual y su número de WhatsApp 113133-1000 .

La web www.argentina.gob.ar/linea102, que informa sobre las líneas telefónicas provinciales de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Aumento de la violencia intrafamiliar

De acuerdo con los datos registrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, los llamados a la línea 137 por violencias intrafamiliares y/o sexuales aumentaron un 20 por ciento durante la cuarentena, respecto al mismo período de 2019.

La cantidad total de niñes que sufrieron estos tipos de violencias se incrementó un 23 por ciento: mientras la violencia familiar creció un 28 por ciento, la sexual aumentó un 13 puntos porcentuales.

En tanto, la cantidad de chiques violentades en el entorno digital (lo que incluye principalmente grooming y utilización de imágenes en pornografía) se incrementó un 267 por ciento.

Según indicaron las instituciones que formaron parte de la campaña, la interrupción de clases presenciales y de actividades deportivas y sociales "no solo impactó en la salud emocional y física de los chicos y las chicas", sino que la falta de contacto y de vinculación con sus pares y adultos de referencia también "dificulta los pedidos de ayuda que los propios niños y niñas puedan hacer, o la intervención de personas cercanas que puedan detectar situaciones de maltrato y requerir asistencia del Estado".

Los especialistas alertan que muchos casos de violencia no son identificados ni puestos en conocimiento ante las autoridades, "lo que impide que niños y niñas reciban asistencia, tratamiento, protección y accedan a la justicia". En los casos de violencia en el hogar, las personas que están al cuidado de les chiques muchas veces también están expuestas al maltrato y no pueden o no se animan a denunciar.

Según datos de UNICEF, antes de la crisis por el coronavirus en el 70% de los hogares del país se daban situaciones de violencia infantil asociadas "a métodos de crianza como gritos, insultos, zamarreos o golpes". Además, relevó el organismo, en el 40% de los hogares se utiliza violencia física y en el 10% castigo físico severo.

De la campaña formaron parte UNICEF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes - HCDN, la Fundación Red por la Infancia, el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Infancia en Deuda y el Comité de Seguimiento y Aplicación de la CDN en Argentina.