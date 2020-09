El IFE y la toma de tierras

La titular de Anses, Fernanda Raverta, aseguró que "no se constató" que quienes toman tierras en distintos puntos del país sean beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos. "No tenemos un registro de quienes toman tierra, es impracticable ese cruce", aseguró en diálogo con periodistas en la Casa Rosada, tras la reunión de gabinete económico, donde el tema principal fue analizar cuál será el futuro de este programa, que abarca a 9 millones de personas. Por otro lado, informó que hubo 250 denuncias judiciales ante la proliferación de estafas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había asegurado que podrían quitarle beneficios de la seguridad social, como el IFE o la asignación universal por hijo (AUH), a quienes avancen en la toma de tierras. Sin embargo, no hay datos fehacientes que establezcan una relación entre el cobro de un beneficio y la acción de usurpación ilegal. Situación similar ocurrió con el dólar ahorro.

La cantidad de personas que compran el cupo de 200 dólares por mes subió fuertemente durante la pandemia, al pasar de 400 mil personas en marzo a casi 4 millones (último dato de julio del Banco Central). El presidente Alberto Fernández aseguró en una entrevista que hubo personas que cobraron el IFE y compraron dólares. Por este motivo, el Banco Central analizó prohibir este acceso, aunque finalmente desistió de esta medida.

"No es tarea de Anses evaluar quiénes compran dólares en función a sus ingresos", aseguró Raverta. El organismo cuenta con el listado de los casi 9 millones de cuits de las personas que cobran el IFE, dado que para el segundo y el tercer pago se procedió a la bancarización de todos los beneficiarios. "El IFE es uno por familia, hay muchas más que 9 millones de personas que no tienen ingresos registrados. No consideramos que sea una restricción", agregó Raverta.

Según pudo saber este diario, el Banco Central nunca pidió esta base de datos. Por lo que no hicieron el cruce para analizar si quienes cobraron el IFE accedieron al dólar ahorro. "No hacemos eje en eso", afirmó una fuente del BCRA, que agregó que el foco está puesto en los coleros digitales.

Futuro IFE

Este mes termina de pagarse el tercer IFE. Se trataba de una medida de emergencia que iba a aplicarse por única vez, pero que fue extendida ante la urgencia de la crisis del coronavirus. El Gobierno analiza el futuro, ya sea una cuarta ronda, o una reconversión. Lo cierto es que si bien la medida tuvo un impacto en contener la suba de la pobreza y la indigencia (según un informe del Ministerio de Economía), y en las economías locales, se trata de una medida costosa en términos fiscales, de 90 mil millones de pesos.

"Estamos trabajando el universo y si va a haber reconversión", anticipó Raverta en Casa Rosada. El foco seguramente estará puesto en los jóvenes de entre 18 a 24 años, en los mayores de 50 y en las mujeres, debido a que se trata de las poblaciones "más vulnerables" en términos de informalidad y empleo.

"Nuestro desafío es volver a generar un mercado formal de trabajo que incorpore a la enorme cantidad de argentinos, después de un modelo económico que dejó a tantos argentinos afuera. Va a costar, por lo que va a haber un tiempo en el que vamos a tener que ir acompañanado a quienes les cueste incorporarse al mercado formal", anticipó la titular de Anses. De hecho, el otro tema que se conversó en la reunión de gabinete económico fue el plan Potenciar Trabajo, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, el cual aspira a crear 300 mil puestos de trabajo.

El titular de esa cartera, Daniel Arroyo, informó tras la reunión de gabinete económico que el programa se puso en marcha, y tiene como objetivo vincular "el plan social con trabajo". Este programa apunta a sectores "mano de obra intensiva", definió Arroyo, como la construcción, la producción de alimentos, la industria textial, el reciclado y la economía del cuidado.

Del encuentro formaron parte el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los titulares del ministerio de Trabajo, Claudio Moroni; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; de la Anses, Fernanda Raverta y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.