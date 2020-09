"Este contexto exige responsabilidad y no un show"

La escalada de cruces y chicanas en el debate por el proyecto de Reforma Judicial llegó a su apogeo cuando, el martes, Juntos Por el Cambio demandó que se suspendiera la sesión en la Cámara de Diputados porque se oponía a que el tema se debatiese de manera virtual. De manera virtual, sin embargo, se han debatido (y aprobado) numerosas leyes vinculadas justamente con la Justicia en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en donde Cambiemos es oficialismo y mayoría. Así lo destacó la legisladora porteña del Frente de Todos, Lucía Cámpora, en un hilo de tuits en el que denunciaba la hipocresía de este doble discurso, el cual fue también compartido por la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Hay una incoherencia entre el discurso que ellos sostienen como oposición en el Congreso Nacional con los criterios que después manejan cuando son oficialismo en la Legislatura. Ninguno de los argumentos que sostienen como indiscutibles en el Congreso los cumplen después en el lugar en el que ellos mandan", acusó Cámpora, militante de la organización que lleva su apellido y sobrina nieta del Héctor Cámpora, en diálogo con Página/12.

"La Legislatura está funcionando con el mismo reglamento virtual que ellos rechazaron en el Congreso, no hay revisión de sesión por sesión, no hay condicionante de temas. Y esto último lo digo pensando en Larreta, que dijo que no se podía debatir un proyecto de reorganización de la Justicia Federal en este contexto, cuando en la Legislatura hemos aprobado, por iniciativa de su propio espacio político, una reforma del Consejo de la Magistratura", arranca explicando, veloz y enfáticamente, "Lu" Cámpora que tiene 29 años. Ella está cumpliendo su primer cargo electivo y se refiere así a las críticas realizadas por el jefe de Gobierno porteño hace una semana contra el proyecto de Reforma Judicial, cuando argumentó que la iniciativa no había sido "dialogada" lo suficiente. "Para la reforma del Consejo de la Magistratura el oficialismo pidió preferencia, es decir que se acortaran los tiempos del debate, y se realizó una sola comisión para debatirla: duró nueve minutos con 50 segundos", aseguró, y agregó: "Es un acto de extrema irresponsabilidad y una incoherencia absoluta lo que están haciendo en el Congreso. Es lastimoso", disparó la legisladora.

--¿Cómo fue el funcionamiento en la Legislatura porteña desde que el inicio de la cuarentena?



--Desde que comenzó el aislamiento pudimos votar una resolución para hacerlo de manera virtual, y luego el detalle del funcionamiento lo decidió la vicepresidencia. Tampoco es que hubo un acuerdo con todos los bloques, pero nadie hizo un escándalo por eso. Nuestro objetivo como oposición es garantizar el funcionamiento del órgano legislativo. Desde entonces hemos tenidos sesiones regulares cada 15 días. No hay anomalías ni condicionamientos. Pero, y esto es histórico en la Legislatura de la Ciudad, el oficialismo impone la agenda que quiere, no hay lugar para el debate, ni siquiera se llegan a discutir los proyectos que presentamos. Si hay algo que no les gusta no se trata, no es que se trata y después lo votan en contra. La última sesión pedimos que se discutiera alguno de los proyectos presentados por el Frente de Todos por el tema de conectividad educativa, ya que Larreta estaba tan preocupado por la conectividad, y votaron en contra de tratarlos. Este es el escenario en la Legislatura porteña: es muy distinto lo que ellos imponen de lo que después reclaman en el Congreso.

--¿Qué proyectos vinculados a la Justicia se votaron de forma virtual en la Legislatura?

--La reforma del Consejo de la Magistratura y la Ley de Responsabilidad del Estado. En ambos casos el oficialismo pidió preferencia, es decir que se acortaron los plazos del debate, y se realizaron en una sola comisión. En el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura, la comisión de Justicia, de la que formo parte, duró nueve minutos y 50 segundos. No hubo exposiciones como hubo en el Congreso, no hubo margen de discusión. Nueve minutos cincuenta y se despachó el proyecto del oficialismo. Estos dos ejemplos son importantes porque están vinculados a la Justicia, pero también porque en el de la reforma del Consejo votamos en contra y en la Ley de Responsabilidad del Estado votamos a favor. A favor o en contra, nunca se nos ocurrió obstaculizar el funcionamiento de la Legislatura, ni hacer un show mediático para ganar minutos de televisión. No es una cuestión de estar de acuerdo o no con el fondo, si no de no utilizar excusas para trabar los órganos constitucionales.

--¿Qué análisis hace de la actitud de Juntos Por el Cambio en el Congreso?

--Una palabra: irresponsabilidad. Están resignando la posibilidad de discutir las leyes que el país necesita a cambio de algunos minutos más de televisión o de un titular en un diario. Son órdenes que están llegando desde la reposera en Suiza, y claramente no tienen como prioridad la vida y la salud de nuestro pueblo. Es un contexto que exige otra actitud, que exige niveles de responsabilidad más altos, no es momento para hacer un pataleo, un show, un capricho como vimos en la sesión de ayer que, la verdad, era lastimoso. Yo asumí el año pasado, tengo 29 años, y realmente tengo la expectativa en otra forma de hacer política.

Informe: María Cafferata.