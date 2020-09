Siguen los cruces por las sesiones virtuales en Diputados 

La polémica entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio tras el escándalo antes y después de la sesión de la Cámara de Diputados del martes continuó ayer con duros cruces de dirigentes de ambos sectores por el protocolo de sesiones virtuales, que el oficialismo y el resto de las bancadas de la oposición prorrogaron por 30 días.

La vicepresidenta del bloque de Frente de Todos, Cecilia Moreau, sostuvo que el oficialismo no puede permitir "que la minoría le imponga a la mayoría" qué se discute en el recinto y estimó que en la actitud y el "clima disociado" de JxC tuvo que ver el ex presidente Mauricio Macri, desde Suiza. "Quedé con una sensación muy amarga por un clima disociado con la realidad por parte de Juntos por el Cambio, porque no podemos permitir que la minoría le imponga a la mayoría qué temas se discuten y qué temas no, que es lo que pretendían hacer", afirmó Moreau en diálogo con AM 750.

"Lo de ayer fue un papelón. La actitud de Juntos por el Cambio no se comprende", sostuvo el diputado oficialista Marcelo Casaretto en referencia a la actitud del interbloque opositor de presionar para sesionar de manera presencial: "impugnaron el acta, impugnaron la sesión, pero se quedaron en la sesión. No se loguearon para dar el presente", explicó el legislador.

Desde la oposición, el radical Mario Negri defendió la postura del interbloque de JpC. “Ayer en la Cámara de Diputados se rompió el único ámbito de debate y acuerdo que había con el Gobierno. Esto se produce luego del escándalo de la reforma judicial en el Senado. Diputados de JxC viajaron más de 3000 kilómetros para intentar sesionar. Rechazaron todas las propuestas", se quejó Negri en declaraciones a TN. En tanto, su correligionario Facundo Suárez Lastra consideró que lo que sucedió en Diputados representa "un acto de gravedad institucional, pero no un golpe". Desestimó así las afirmaciones de Elisa Carrió, quien acuso a Massa de hacer "un golpe institucional al Congreso" y dijo que el titular de la cámara baja "se merece una denuncia penal por traición a la patria, artículo 29 y 36 de la Constitución Nacional".

Más allá de los cruces, ayer por la tarde comenzaron sondeos informales desde ambos bloques con el objetivo de recomponer la mesa de diálogo y poder consensuar la modalidad de las próximas sesiones de la Cámara baja.