Nueva fase para aplanar la curva de contagios

Con la curva de contagios en constante ascenso, la preocupación por la ocupación de camas críticas y el agotamiento del personal de salud, el gobernador Omar Perotti anunciará hoy nuevas restricciones en las localidades y conglomerados que registran brotes importantes. Las medidas remitirían a lo que fue la fase 1 de la cuarentena, con algunas correcciones y apuntadas a limitar la circulación de personas, comenzarán a partir de mañana y se implementarán por 14 días. El mandatario provincial realizará los anuncios en Rosario, acompañado por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el intendente Pablo Javkin, y varios jefes comunales de la región. Por otra parte, el gobernador adelantará que habrá beneficios, con asistencia y subsidios, para aquellas actividades afectadas por la crisis generada por la pandemia (ver página 4). Santa Fe registró ayer 764 casos, marcando un nuevo record y superando los 10 mil, de los cuales 390 corresponden a Rosario (ver aparte).

En las últimas 48 horas, el gobernador Perotti mantuvo diferentes reuniones virtuales con los funcionarios del área salud y los expertos que lo asesoran preocupado por la velocidad de duplicación de los casos, la ocupación de camas de terapia intensiva, que en Rosario alcanza el 80 por ciento, la saturación del personal de salud, e incluso de los operadores del 0800 que recibe las consultas.

Además, el jefe de la Casa Gris conversó ayer con el ministro González García, quien le manifestó su intención de venir a Rosario para acompañarlo en los anuncios, en una nueva muestra del apoyo del gobierno nacional a las disposiciones que se van a adoptar a partir de mañana para tratar de aplanar la curva de contagios.

Mientras los expertos, entre otros el ex ministro de Salud, Miguel Cappiello, recomendaban retroceder de fase para aplanar la curva de contagios, Perotti también intercambió opiniones con Javkin y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, con quien compartió el acto del Día de la Industria en la Unión Industrial de Santa Fe. "Es momento de coordinar las energías de todos los sectores. Queremos el mayor nivel de actividad con el menor movimiento de personas. No debemos paralizar las actividades a la vez que cuidamos a nuestra gente", dijo el gobernador.

Las medidas remitirían a lo que fue la Fase 1, pero con algunas correcciones que se fueron implementando, en particular las vinculadas a las industrias esenciales, que al necesitar de otras para su funcionamiento fueron habilitadas posteriormente. Por otra parte, se va a mantener como tope el horario de las 19.30 para las actividades comerciales esenciales, que en la primera etapa de la cuarentena habilitaba la venta de alimentos, farmacias, ferreterías, artículos de limpieza y veterinarias. El decreto va a restringir las reuniones y paseos, aunque se analizaba la probabilidad de permitir salidas y caminatas diarias diurnas hasta 500 metros del domicilio.

Queda por definir si habrá diferenciaciones respecto a las localidades que estarían alcanzadas por las restricciones, que básicamente se adoptarán en aquellos conglomerados donde se registran la mayor cantidad de casos, particularmente los del sur provincial donde el índice de positividad creció de manera alarmante en las últimas semanas. "Sabiendo que no toda la provincia tiene la misma realidad, no toda la provincia requiere de las mismas medidas en el mismo momento", anticipó ayer el gobernador en declaraciones a Radio 2.

"La evaluación general tiene que ser muy importante para no tomar medidas en algún lugar que no sirvan o que se extiendan sin necesidad o que sean tarde porque no las estás aplicando en un esquema general donde hay mucha vinculación”, agregó el gobernador.

De todos modos, y después de una jornada en las que se sucedieron las consultas, Perotti no descarta que el retroceso de fase aplique en toda la provincia, pretendiendo apelar a un criterio de solidaridad.