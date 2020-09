El Senado salteño pidió testeos masivos a trabajadores de salud

En lo que fue una sesión plagada de acusaciones a sus pares de diputados, el Senado avanzó con una declaración que solicita al Poder Ejecutivo que se realicen testeos masivos a todo el personal de salud y seguridad y volvió a insistir con su proyecto de donación de plasma y el de uso medicinal del cannabis.

Ni bien iniciada la sesión, el senador del Partido de la Victoria Ricardo Arjona, en la sección de homenajes, fue el primero en criticar la decisión de los diputados oficialistas por no avanzar con el proyecto de resolución mediante el cual se solicitaba al Ministerio de Salud que les realice hisopados en forma periódica a los trabajadores de la salud.

Consideró una falta de lealtad “con nuestros conciudadanos”, haber negado dicha posibilidad que significaría detectar en forma temprana eventuales contagios de Covid-19 entre el personal de salud "por una falta de recursos”.

El representante por Los Andes subrayó que no se puede hacer demagogia “con quienes están en la primera línea en la lucha contra la pandemia, ayer decían que eran héroes y hoy resulta que son parte de la imposición voluntaria del oficialismo, no se puede entender que no existen recursos cuando está en juego la vida de la gente y de aquellos que cuidan a las personas”.

Más adelante, Silvina Abilés, al argumentar a favor del proyecto de declaración, le bajó un tono a las declaraciones Arjona y le contestó que “este gobierno” ya destinó un presupuesto en salud que supera en un 90% a sus predecesores. Pero reconoció que los test de PCR que hoy tiene la provincia son escasos, por lo que se deberán administrar razonablemente.

Al culminar la sesión, el presidente de la Cámara, Antonio Marocco, volvió sobre los dichos de Abilés destacando que la solicitud para realizar los análisis es “dentro de lo que se pueda y la necesidad que se tenga”.

Donación de plasma

Otro de los proyectos que generó roces entre las dos cámaras provinciales fue el que declara de interés la donación de plasma rico en anticuerpos de pacientes recuperados de la Covid-19.

Dicha ley fue aprobada en primera instancia en Diputados los primeros días de julio, los senadores la trataron el 23 de julio pasado y decidieron modificarla, por lo que retornó a la Cámara Baja. Allí el 4 de agosto, los diputados decidieron desestimar la propuesta de los senadores e insisitir nuevamente con la sanción original.

Ayer, a instancias del dictamen de la comisión de Salud Pública y Seguridad Social, el Senado decidió ratificar nuevamente su sanción, por lo que pasó nuevamente a la Cámara baja, que si lo aprueba con el voto de las dos terceras partes la dejará sancionada, al ser el cuerpo que originó el proyecto.

En definitiva, el debate se dilató dos meses, y en medio de este ida y vuelta el Congreso Nacional sancionó la ley 27.554 del diputado Máximo Kirchner, que justamente promueve la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma que sirva para tratar a pacientes con Covid-19. Según manifestaron fuentes legislativas, la diferencia se saldaría con un nuevo proyecto adhiriendo a la flamante ley nacional.

Silvina Abilés defendió la decisión del Senado fustigando a los diputados, quienes habían criticado la forma de numerar la ley, y argumentó a su favor, que el proyecto que la cuenta entre sus autores, es prácticamente idéntico al de la ley nacional 27.554.

Manuel Pailler, presidente de la comisión, recordó que la ley surgió de un consenso entre dos proyectos presentados por Abilés y el senador Sergio Ramos y que busca “darle un marco normativo” a la donación, aunque reconoció que la provincia ya lo está haciendo a través de una resolución emitida por el Ejecutivo.

Uso medicinal del cannabis

También en este caso los senadores volvieron a insistir con un proyecto que declara de interés público las actividades destinadas al uso medicinal del cannabis y sus derivados.

Nuevamente la comisión de Salud del Senado decidió no considerar las modificaciones propuestas por diputados e insistir con el proyecto de ley de Abilés que modifica algunos artículos de la ley 7.996 (Marco regulatorio para la investigación y el uso medicinal del cannabis).

El proyecto original aprobado por el Senado el 28 de mayo declara de interés público “la realización de las actividades destinadas al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, su producción pública y su eventual industrialización para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación”.

A su vez indica que el Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios de cooperación con instituciones académicas y científicas, entidades u organismos públicos, universidades nacionales y otras organizaciones, y conceder “hasta tres licencias o autorizaciones” para la realización de las actividades “a Organizaciones No Gubernamentales debidamente inscriptas en la provincia de Salta”, uno de los puntos observado por los diputados.

La representante por La Caldera subrayó que “la gente sigue plantando de manera ilegal, por eso es importante que las ONG puedan participar en la elaboración y puedan comercializar”, y aclaró que "siempre y cuando tengan los controles y la aprobación de los ministerios de Salud y Seguridad de Nación, del INTA y la ANMAT".

“Insistimos porque ha quedado demostrado que el aceite de cannabis no solo es beneficioso para la epilepsia refractaria como establece la ley nacional, sino también para otras dolencias”, añadió.

Además se aprobó un pedido de la misma legisladora a los legisladores nacionales por Salta, para que realicen gestiones ante la Superintendencia de Servicios de Salud con el fin de que las obras sociales y prepagas cubran la totalidad de la prueba de PCR que requieran los pacientes con casos sospechosos o confirmados de coronavirus.

“Las obras sociales siguieron cobrando en esta época de pandemia, pero, sin embargo, más del 80% no cubren estos test que en estos tiempos resultan tan necesarios, por lo que debe ser una prestación totalmente cubierta por ellas”, afirmó.

Día de la Mujer Indígena

Se sancionó el proyecto de ley que venía de la Cámara de Diputados por el cual se declara el 5 de septiembre de cada año como Día de la Mujer Indígena, en conmemoración a la lucha de todas las mujeres indígenas en defensa y reconocimiento de sus derechos étnicos y culturales.

Los Maitines

Abilés presentó un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que informe sobre el desarrollo inmobiliario Los Maitines SA, que busca lotear 125 hectáreas en el municipio de San Lorenzo y al cual se oponen grupos ambientalistas y vecinos de la zona.

La legisladora solicitó copias de los estudios de impacto ambiental y social, declaraciones juradas de aptitud ambiental y copias de los dictámenes técnicos “con las respectivas observaciones emitidas”. Así como el impacto del desarrollo “en la calidad y cantidad de agua de los vecinos de los municipios de Vaqueros y San Lorenzo”.

“Me preocupa este loteo, por lo que significa por sus recursos naturales y bosques y porque circularon noticias de que afectaría la provisión de agua de los vecinos de San Lorenzo y los de mi departamento, principalmente de Lesser y Vaqueros”, sostuvo.