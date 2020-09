¿Hay República sin debate parlamentario?

En medio de un clima de máxima tensión, el Frente de Todos decidió –tras ocho horas de discusión en la comisión de Labor Parlamentaria sin arribar a ningún acuerdo– ponerle fin a las imposiciones de Juntos por el Cambio de condicionar la agenda parlamentaria del Gobierno para sesionar en forma remota y clausurar el funcionamiento del Congreso. Por eso, acordó con el resto de las bancadas opositoras renovar el protocolo para el funcionamiento virtual mixto de la Cámara de Diputados por otros 30 días y comenzar la sesión convocada para ayer que arrancó con el escándalo desatado por los 94 diputados opositores que coparon el recinto.



La actitud de la caterva JxC en la cámara de Diputados es deleznable por donde la mires. Pero no causa sorpresa, si como gobierno fueron irresponsables, mentirosos, estafadores, hipócritas, cínicos, inoperantes, destructivos; como oposición era mas que esperable que siguieran exhibiendo estas nefastas cualidades. Están abocados únicamente a meter palos en la rueda porque otra cosa no tienen para ofrecer. Habrá que manejarse con sumo cuidado ante cada opereta desestabilizante o provocadora que desplieguen para paralizar la labor del gobierno.

Estoy llegando a la conclusión, de que la mala fe, la indecencia política, la actitud salvajemente lumpen de JxC, es de tal magnitud, que el Frente de Todxs tendrá que ser finamente dinámico para enfrentar en cada caso, cada movida de estos desechables de la historia. Y, de hecho, está siendo dinámico y no atado a fórmulas grandilocuentes. También necesitan nuestros representantes del Frente de todxs, libertad de movimiento para lograr ese dinamismo. Ello sin perjuicio de las sugerencias que les podamos hacer.

Cada vez que escucho un comentario o crítica de los legisladores de JxC no dejo de sorprenderme por tanta falta de sentido común; y si a esto le agrego lo que dicen los vecinos que van a apoyarlos en la calle, entonces, completo un cuadro propio de Saborido y Capusotto. Desde "Bisman", "la pandemia es mentira", "la reforma es para que Cristina no vaya presa", etc, a que los Legisladores digan que NO a la sesión remota y quieran entrar en tropel de 100 para contagiarse y contagiar. Espero que los votantes tomen debida nota de tanta locura sin sentido y el año próximo (aunque Duhalde no quiera) les saquen las bancas y la llenemos con gente que realmente trabaje.

En la comisión de labor parlamentaria, el bloque mayoritario y los opositores que lo acompañaron, le propusieron a JxC tres fórmulas distintas para sesionar, pero cuando parecía que aceptarían una de ellas, de repente cerraron la discusión. Un oportuno telefonema derrumbó el acuerdo. Me banqué escuchar todos los argumentos inverosímiles, leguleyos y algunos vómitos de odio impresionantes de los irresponsables que, contra viento y marea, querían sí o sí, que la reunión fuese presencial. Insistían que se los consideraba ausentes, aunque estaban ahí sentados en bancas. Lo único que tenían que hacer era loguearse al sistema y así se registraba su presencia. Pero se negaron, una y otra vez. Decime ¿quienes son los bochornosamente infantiles?

Chicanas de la oposición, que cuando fue Gobierno provocó un nefasta redistribución de la renta, enriqueciendo a sectores concentrados en perjuicio de la población. Por ejemplo, a través del 3.000% del aumento de los servicios públicos, el transporte y los peajes, tema por el cual está procesado el ex-ministro de Energía Aranguren, CEO de SHELL. Además, esos diputados supuestamente "defensores de la República", ahora siguen protegiendo el bolsillo de sus amos en detrimentos del interés general. Sin embargo, la clase media macrista también fue víctima de las ganancias extraordinarias del capital financiero, pero nunca salió a cacerolear para cuestionarlas. Salen en cambio a cuestionar una Reforma Judicial que nadie termina de entender, pero que sirve para seguir desviando el odio contra los K, mientras los banqueros y las corporaciones mantienen sus privilegios en tanto el 99% de los argentinos la está pasando muy mal, pese a todos los esfuerzos del Estado que siempre serán insuficientes.

Muestran que son antidemocráticos. Ya no alcanza con decir que ponen palos en la rueda, al pretender que no funcione el Congreso y que el oficialismo no pueda tratar leyes bloquean a la democracia. No permiten que lo expresado en las urnas se manifieste en la agenda legislativa del frente ganador. Hay que remarcarles esto: no habilitar una forma de sesionar los encuadra como antidemocráticos. Tan republicanos que se denominan y muestran lo contrario.

