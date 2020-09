Coronavirus: la insólita explicación de la ministra de Salud de Perú sobre el rol de los asintomáticos

Mientras Perú lidera el ranking de los países con una tasa de mortalidad más elevada por muertos de coronavirus, la ministra de Salud de ese país, Pilar Mazzetti, brindó una insólita explicación sobre el rol que cumplen las personas asintómaticas: "El que está positivo sin síntomas no contagia".

Las declaraciones de la funcionaria se dan en un escenario muy complejo para Perú, con más de 29.000 fallecidos por el virus, y más de 676.000 casos confirmados.

En una entrevista a un medio local, Mazzetti declaró que sólo se realiza el test de PCR "a la persona que tiene síntomas" como fiebre, dolor de garganta y malestar general y que la persona que "es positivo pero sin síntomas no contagia".

“Recuerden que no es una cuestión de tomarles pruebas a todo el mundo, así no se maneja la salud pública. Las pruebas se les hace a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en Perú”, manifestó.



Antes sus dichos, el entrevistador no pudo esconder su sorpresa: "¿Ustes nos dice que un asintómatico no contagia? Me ha dejado un poco perplejo".

"Cuando se hace la lista de personas positivas, ¿se incluye a los asintomáticos? En ningún país del mundo", replicó la ministra. Tras su respuesta, el periodista volvió a insistir en que todo este tiempo se hizo hincapié en que los asintomáticos pueden contagiar.



A lo que Mazzetti contestó: "El asintomático contagia únicamente, en un porcentaje muy pequeño, cuando toca y cuando respira… ¿cómo se contrae el virus? cuando lo respiro o porque lo toco”.

Tras sus dichos, el Ministerio de Salud de Perú publicó en su cuenta de Twitter un hilo en el que aclararon que los asintomáticos sí contagian: "El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos".

Pilar Mazzetti asumió como ministra de Salud en el medio de la pandemia, en junio de este año, para reemplazar a Víctor Zamora. El ex ministro fue separado de su cargo al recibir fuertes críticas por su manejo de la pandemia, calificado como deficiente". Incluso fue interpelado por los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso para que diera explicaciones sobre su gestión.