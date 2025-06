La bananera Chiquita Panamá, filial de la estadounidense Chiquita Brands, le comunicó al Gobierno panameño que en esta semana procederá a ejecutar más de un millar de despidos como consecuencia de la prolongada huelga que mantienen sus trabajadores.



"El jefe de relaciones laborales de la empresa Chiquita nos manifestó que el día viernes destituyeron a los 60 trabajadores administrativos, es decir que ya no hay trabajadores administrativos dentro de la empresa", dijo en rueda de prensa la ministra panameña de Trabajo, Jackeline Muñoz.



Muñoz, integrante de una Comisión de Alto Nivel designada por el presidente del país, José Raúl Mulino, para buscar una salida a la crisis que atraviesa la provincia de Bocas del Toro a raíz de la huelga de los trabajadores bananeros, añadió que "próximamente en esta semana estarán presentando 1.600 despidos más (...), que esto acabaría con la planilla completa de la empresa".



"Es un golpe muy duro para el empleo de la provincia y todas las reactivaciones económicas que el presidente ha determinado tanto para la provincia (de Bocas del Toro) como el país", afirmó la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).



La ministra contó que se reunieron con el líder sindical de los trabajadores del sector para solicitarle que abra las calles, que han estado bloqueadas por varias semanas, lo cual configura un delito. "Y la respuesta del sindicato es, nosotros vamos a vivir en las calles" hasta que se apruebe un proyecto de ley que reforma una norma especial para el sector, señaló Muñoz.



A su vez, el ministro de Comercio, Julio Moltó, dijo que luego de cumplir con su proyecto de ley especial para el sector bananero, "recabando todo eso que ya estaba en una ley especial para ellos con algunos beneficios adicionales para las mujeres que laboran dentro de este sector, no entendemos qué más piden". "Abran las calles, están afectando a terceros; y definitivamente es algo que ellos no tienen sobre su mesa", apuntó Moltó.

