El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, interviene luego de que se informara del fallecimiento de un operario de 52 años, de una empresa instalada a la vera de ruta nacional 34, en la localidad de General Mosconi, como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que se dispuso el trabajo de personal de Criminalística y de Medicina Legal en el lugar y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene pertinentes.

La zona fue vallada y indicó se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de Bomberos de la jurisdicción, expertos en explosivos de la División Bomberos de la Policía de la Provincia y ambulancias, como medidas preventivas de protección.

El MPF informó que el operario fallecido es de nacionalidad africana y se encontraba cumpliendo tareas como contratado en una empresa.

El fiscal Vega señaló que se trabaja en determinar las circunstancias en que se produjo la detonación que terminó con la vida del trabajador y aseguró que se dispusieron todos los recursos pertinentes.