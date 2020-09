Soberanía y acceso

“Vamos a promover desde el INAI, la investigación de las transacciones que se han visto beneficiadas por un gobierno como el de Macri, que entregó tierras de fronteras a extranjeros cuando eso está expresamente prohibido” sostiene Magdalena Odarda. Se refiere a casos como el de Joseph Lewis, quien posee un aeropuerto en la costa atlántica. “¡Un inglés tiene un aeropuerto solo dos horas de las islas Malvinas!”, destaca la funcionaria. Lewis tiene también propiedades en la zona andina. La más conocida es Lago Escondido. “Adonde no se puede ingresar, y por eso le hice una denuncia en 2005, para que libere el acceso a las costas, es un tema de soberanía” explica. El acceso hoy se hace por un camino que lleva cuatro días a caballo. Y aunque la justicia ordenó abrirlo, eso no se concreta. “La causa no prescribió como dicen, hay funcionarios provinciales procesados, e incluso el hijo de Lewis, ya que fueron vendidas por una triangulación que lo involucra”. El juicio lleva 15 años y tiene sentencia favorable hace 10, pero los abogados han logrado demorarlo hasta la fecha. “Lamentablemente ese camino sigue lleno de tranqueras, la mayoría son puestas por Lewis, y los que se animan a cruzarlas, sufren amenazas”, advierte.