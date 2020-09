Héctor David Martínez, marcador central de Defensa y Justicia, no le cerró las puertas a River: "Cuando me fui, Marcelo Gallardo me dijo que me iban a seguir viendo", confesó. Por otra parte, se refirió al regreso de los entrenamientos y al próximo compromiso del Halcón, que será el jueves 17 de septiembre ante Delfín de Ecuador por la tercera fecha de la Copa Libertadores.