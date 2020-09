Botón rojo a mano en la provincia de Buenos Aires

"La situación es compleja, ahora el interior también está muy complicado. Si tenemos que apretar el botón rojo, lo vamos a hacer", aseguró el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, al anunciar el nuevo mapa de fases de los 135 municipios. Por el momento no hubo vuelta atrás en general, pero la provincia de Buenos Aires se encuentra entre las fases 3 y 5 con una mayor cantidad de distritos que tuvieron que retroceder en las habilitaciones, dependiendo del grado de masividad de contagios en cada lugar.

“En consonancia con el aumento de casos en el interior, se siguen incrementando los pases de fase de distritos que estaban en fase 5 a 4 y 3. Esto indica que la tasa de crecimiento está aumentando de manera bastante importante. Ya tenemos 44 distritos en Fase 3, 66 en Fase 4, y 25 en Fase 5”, informó Bianco al desplegar el mapa epidemiológico de la provincia de Buenos Aires. "El botón rojo ya lo usamos, por eso estamos en una cuarentena intermitente y volvimos a una apertura. Estamos preocupados por el tema económico y social. Pero si tenemos que usar el botón rojo otra vez , lo vamos a hacer", señaló el funcionario poniendo la crisis sanitaria al tope de las prioridades para el gobierno bonaerense.



"Vemos cómo siguen creciendo los casos en la zona AMBA, con un importante crecimiento de casos en el interior de la Provincia. Hay una cantidad de casos cada cien mil habitantes superior en la Ciudad de Buenos Aires", destacó el ministro de Salud, Daniel Gollan, estableciendo la diferencia entre los dos territorios que componen el AMBA, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Gollan insistió en su desacuerdo con las políticas de apertura porteñas que permitió abrir bares y restaurantes y que durante el fin de semana se desbordaron de personas. "No es bueno en Salud jugar al límite", apuntó el sanitarista.



"Llegamos a una cama y media de aumento, luego entre la semana 35 y 36, el promedio de utilización de camas llegó a quince por día y en estos momentos, nos encontramos que ha mejorado un poco y son 7,5 camas por día. Esto es en un período corto de evaluación y donde notamos una leve desaceleración", aseguró Gollan y agregó que

"Tenemos que lamentar 75 fallecidos del personal de salud en la provincia. Estamos perdiendo vidas de compañeros y compañeras de salud. Nuestras condolencias y agradecimiento. También nuestro llamado a la comunidad para que piense. Cada vida que se pierde, es para nosotros como si fuese una enorme cantidad de casos".



Un tema aparte fue Tandil. El intendente Miguel Lunghi impulsó un sistema de cuarentena propio, apartándose de la política general de consenso que impulsó el gobernador, Axel Kicillof, y que había sido aceptada por los intendentes de los 135 distritos. "Hay mucha preocupación. Este sistema de fases no es un capricho, es un sistema sobre el que venimos trabajando muy bien con el consenso de los intendentes, incluso con el intendente Lunghi", destacó Bianco y agregó que "nos llegó un borrador de un decreto municipal y el audio de una conferencia. Cuando lo escuché, no sabía si era un dirigente de Chechenia o de Catalunya. El decreto es un manifiesto separatista. 'Nosotros vamos a estar independientes de la Provincia', dice en el decreto. Es la república separatista de Tandil", poniendo en evidencia el enojo que provocó la iniciativa de Lunghi, que responde a Junto por el Cambio.

"Falsamente dijo que habló con todos los sectores de Tandil. Extrañamente no se comunicó con tres sectores: la oposición, que sacó cuarenta por ciento de los votos, el colegio médico, quienes nos manifestaron que están en una zozobra, y tampoco con la Universidad. No es un consenso de todos los tandilenses", destacó Bianco y apuntó que no le veía sentido "solo un aprovechamiento político". Por su parte, Gollan también apuntó contra la decisión de Lunghi, aunque con los números de la pandemia en el distrito. "Tandil tiene 25 camas de terapia intensiva, hoy tiene 13 ocupadas. Ojalá Tandil pueda controlar esto. Son 12 camas las que quedan libres. Si Tandil necesita más camas, la Provincia se las va a proveer. La provincia va a seguir ayudando a Tandil, porque pensamos en la población independientemente de a quién haya votado. A los tandilenses les digo que a pesar de esta decisión separatista, la provincia va a estar allí para que a ningún tandilense le falte una cama".