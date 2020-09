Del falso LV de Andrés Calamaro a los cursos de Estudio Urbano

#Cursos&Concursos Grabación y sonido, Ableton Live, edición audiovisual, pedales de efecto, instrumentos virtuales, management y producción, streaming, DJ o visuales para música en vivo son algunos de los cursos y talleres a distancia de Estudio Urbano, con inscripción abierta hasta el 25/9. Además, en su canal de YouTube están disponibles las charlas online del ciclo de conversatorios que incluyó temas como monetización de música online, gestión de espacios o comunicación de proyectos.

#VideosConCrema "Sin guillotina no hay revolución: es un falso Louis Vuitton, casi una mentira que viene con camisetas de rock y peluquería", pelea Andrés Calamaro en Falso L.V., su nueva canción, que tiene clip dirigido por Leo Damario, guionado por Nora Mazitelli y protagonizado por Ceci Peckaitis, con filos, pistolas y arneses, en un megamix de erotismo de entrecasa, cine de autor y modelos de conducta. ¿Querés más videos? Salieron nuevos de Connie Isla (Sexo sentido), del trapero uruguayo Mesita (Bruce Lee), de Adan Jodorowsky (Es así), de Dread Mar I (Libre, con animaciones de Alan Berry Rhys) y de Lagu (Somo' distinto).

#AduanaParalela Hay dos regresos discográficos luego de una década: el del pionero jamaiquino Toots & the Maytals (Got to Be Tough) y el de los estadounidenses Bright Eyes (Down in the Weeds, Where the World Once Was). Y otros que sacaron discos fueron el trapero español Kidd Keo (BACK TO ROCKPORT), los indies chilenos Voy y Vuelvo (Los peligros del mundo), el dúo electrónico canadiense Bob Moses (Desire), el cantante estadounidense Gregory Porter (All Rise) y el trapero uruguayo Pekeño 77 (Sin prontuario).

#CualquieraPuedeGooglear Clic en pantalla: un collage de pelis de ciencia ficción arma la experimental La película infinita, de Leandro Listorti, que tendrá aire el 7/9 a las 21 por Canal Encuentro. Clic en serie: uno de las mejores mestizajes de vampirismo y humor, la serie What We Do in the Shadows, estrenará segunda temporada el 8/9 por Fox Premium. Clic con anticipadas: 2 Minutos anunció Mundo TV, su show online programado para el 19/9. Clic con hielo: con especial sobre la producción de yerba mate viene la nueva entrega de Paren el mundo, me quiero escabiar, el podcast militante de la periodista feminista y guaraní Flor Bueno.

#SoloLectura Si flashás con que el apocalipsis ya llegó, podés guiarte con el Manual de supervivencia para el fin del mundo que escribieron Iván Moiseeff, Lorena Iglesias y Esteban Castromán (Asunto Impreso Ediciones). También aparecieron El lado áspero de la ternura, libro de poemas de la barilochense Morena Ponce (Peces de Ciudad); y Femenino masculino, obras teatrales de Agustina Gatto (Interzona). Además, la editorial Mardulce estrenó parte de su catálogo en versión ebook.

#HacelaSimple A la playlist se la cuida, se la mima, se la renueva. Hay canciones a estrenar de Los Cafres (Cómo ver?, inédito que Guillermo Bonetto compuso hace 30 años y que anticipa Los Cafres hoy - 3 décadas vol.2.), de Rocco Posca (Tu recuerdo), de Fernando Palazzolo (el maxisingle Florida), de Idílica (Detrás del velo), de Impulso (Venenosa), de Justo Lynch (Cómo evadirse en dos pasos), de Militantes del Clímax (Panorama) y de Suena con Paz (Vamos).