El nuevejuliense Mariano Navone dio la nota este martes y consiguió la primera victoria de su carrera en Wimbledon al superar al canadiense Denis Shapovalov, semifinalista del torneo en 2021, por 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4.

Navone, número 91 del ranking, tenía dos apariciones previas en el Grand Slam británico, perdiendo en primera ronda de la qualy en 2023 y en primera ronda del cuadro principal en 2024, por lo que fue un verdadero batacazo el realizado ante el 30º del mundo, quien llegó a ser Top 10 en 2020.

"La Nave", de 24 años, venía de conseguir su primer triunfo sobre pasto hace una semana en el ATP 250 de Mallorca, cuando se impuso ante el austríaco Sebastian Ofner por 4-6, 7-6 (6), 3-1 y abandono por la primera ronda de la qualy. Luego cayó ante el estadounidense Nishesh Basavareddy por 6-1 y 4-6, siendo esa su quinta derrota en seis presentaciones sobre esta superficie.

Su rival en segunda ronda será el español Pedro Martínez (52º), quien superó en el segundo turno al local George Loffhagen (293º) por 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2.

La jornada todavía debe las presentaciones de otros cuatro argentinos: Francisco Comesaña (65º) ya está jugando con el francés Corentin Moutet (69º); Camilo Ugo Carabelli (56º) será rival del estadounidense Marcos Girón (45º) no antes de las 13; Tomás Martin Etcheverry (53º) jugará ante el inglés Jack Pinnington Jones (281º) no antes de las 13; y Sebastián Báez (38º) lo hará con el también local Jack Draper (4º) no antes de las 14.

Además, este miércoles saldrá a la cancha la marplatense Solana Sierra (101º) para meterse en la tercera ronda. Enfrentará a la local Katie Boulter (43º).