Se larga la Ludesur 2020, en homenaje a Héctor Rossetto

Este martes 8 de septiembre se celebrará la segunda copa Ludesur 2020, en homenaje a Héctor Decio Rossetto, Gran Maestro del ajedrez nacional e internacional. El torneo de La Liga Universitaria del Sur (Ludesur) se disputará desde las 19.30 horas, de manera virtual, por sistema suizo a 7 rondas y a un ritmo de juego 3 minutos más 2 segundos de incremento por partida.

Oranizado por la Universidad Nacional de Lanús, la inscripción es libre y gratuita (https://lichess.org/team/circuito-zona-sur">https://lichess.org/team/circuito-zona-sur y https://lichess.org/swiss/uacWC258">https://lichess.org/swiss/uacWC258).

Rossetto (8 de septiembre de 1922 -23 de enero de 2009) fue Maestro Internacional de Ajedrez (1950), Gran Maestro Internacional (1960) y cinco veces campeón argentino (1941, 1944, 1947, 1961 y 1972, en esta última resultó invicto). En las olimpíadas de Dubrovnik (1950), alcanzó el segundo puesto para Argentina, junto con Miguel Najdorf, Julio Bolbochán, Carlos Guimard y Herman Pilnik.



En un homenaje tras su muerte, el Maestro Internacional Alberto Foguelman contó que antes de viajar a las olimpíadas de Dubrovnik, el equipo fue recibido por Eva Perón en su despacho. La primera dama prometió al equipo ayuda económica para realizar una gira en caso de conseguir una buena colocación en Dubrovnik. Efectivamente, luego de alcanzar el segundo puesto, el equipo viajó por cuatro países, ganando todos los encuentros.

Rossetto, como miembro del equipo argentino, también resultó segundo en las olimpíadas de Helsinki (1952), detrás de Rusia. Fue medalla de oro en su tablero, con 80 por ciento de los puntos. Por tercera vez, el equipo argentino quedó segundo en Ámsterdam (1954). Estas tres olimpíadas son consideradas las mejores del ajedrez argentino.

En el Torneo del Sesquicentenario, en 1960, Rossetto perdió las cuatro primeras rondas y ganó la quinta frente a Ivkov. Luego debía enfrentarse a Korchnoi, que esperaba ganarle sin demasiados inconvenientes a quien figuraba en uno de los últimos lugares de la tabla. Luego de una extraordinaria combinación, Korchnoi quedó perdido, pero no abandonó incluso cuando quedó con solo una torre contra la dama de Rossetto. En este torneo terminó adquiriendo el título de Gran Maestro.

Rossetto participó de los Memoriales Capablanca, en Cuba, donde entabló relación con el Che Guevara. También jugó el Torneo de Hollywood (1945), donde compartió momentos con Humphrey Bogart, Marlene Dietrich, Carmen Miranda, entre otras personalidades. Después de Miguel Najdorf fue el ajedrecista más ganador representando a Argentina, según recuerda la UNLa en su sitio web.

En propias palabras de Rossetto, el encuentro con Guevara, con quien luego mantuvo el contacto, fue así: "En 1964 estaba jugando el Magistral Capablanca en Cuba: mi rival era el maestro Silvino García. De pronto, en medio de la partida levanté la vista y lo vi llegar al Che. Inmediatamente me levante para saludarlo y le dije, 'Un gusto conocerlo, Comandante'. El me miró fijo y me respondió: 'Usted será quien no me conoce, yo conozco muy bien al maestro Rossetto; era hincha suyo cuando jugaba partida rápidas en la confitería Rex de la avenida Corrientes en Buenos Aires'".