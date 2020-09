El CEO de Netflix dijo que la pandemia fue "un golpe de suerte" para su compañía

Reed Hastings, CEO de Netflix, reflexionó sobre el impacto del coronavirus en el gigante del streaming: dijo que resultó "un golpe de suerte" para su compañía. Mientras que muchas firmas han tenido problemas durante los aislamientos en todo el mundo, Netflix vio el número de sus sucriptores aumentar en 2020. Casi 16 millones de personas crearon cuentas en los primeros tres meses del año, lo cual es casi el doble de las nuevas inscripciones durante los meses finales de 2019.

El precio de las acciones de Netflix también creció en más de un 30 por ciento este año, ya que los inversores apuestan a su habilidad para beneficiarse del hecho de que la gente pasa más tiempo puertas adentro. "Resultó ser un virus biológio, que mayormente no mató gente pero la mantuvo en su casa", le dijo Hastings a The Times. "Podría haber sido un virus informático que cerrara nuestros routers y Disney, con sus parques temáticos, estaría bien".



"Lo que tenemos que reconocer es que a veces tenés un golpe de suerte para un negocio y no es tu culpa", agregó el CEO de Netflix. "No te sientas culpable. Nosotros sentimos que estamos atendiendo a nuestros clientes y recibimos este alza. Luego, toco madera, llegará la vacuna. La Covid habrá terminado. Todos vamos a contar historias sobre 2020 y lo loco que fue". Hastings cofundó Netflix en los '90 y al principio era una firma de DVDs entregados por correo. Hoy tiene cerca de 193 millones de suscriptores pagos en 190 países.

* The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.