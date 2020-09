Mucha Radio, un nuevo mundo en el éter

Este lunes nació MR 89.5 (Mucha Radio), una nueva señal radiofónica que aspira a combinar aspectos de la AM y la FM, en una apuesta que –confían sus responsables- resultará disruptivo para los oyentes y los formatos habituales del medio. La última incorporación al ecosistema mediático del Grupo Octubre cuenta con la dirección artística de Julieta Laborde, quien contó a Página/12 que aspiran “a combinar el formato de FM, que es muy musical, con un formato de AM, donde la información también es importante”. El “plus” que proponen está en la selección musical, donde apuntan a los hits de toda la vida. “El tipo de música, es la que todos conocemos, todos cantamos y que cuando escuchamos nos dan ganas de bailar sin saber por qué”, plantean desde la programación.



Además del panorama noticioso a cada hora, la programación comenzará a las 6 de la mañana con A la mañana (un informativo conducido por Pato Méndez) y completará la franja horaria Sale el sol, de 9 a 12 con Agustina Díaz y Pablo Marcovsky. La primera tarde quedará para Marcela Coronel y Mientras tanto, mientras que Diego Pérez relevará el micrófono a las 15 para Poné la pava. La vuelta a casa, de 18 a 20, será para Enrique Sacco con De lado a lado y lo sucederá Fernanda Iglesias con Esto no es Hollywood. La jornada cerrará con el relato de historias y experiencias junto a Nancy Sena en A la noche. Desde el cierre hasta entrada la madrugada serán seis horas de música. Así, de lunes a viernes, aunque las autoridades de la señal anticipan que pronto incorporarán más programación los fines de semana, incluyendo propuestas específicamente musicales y un ranking de canciones.

La futura incorporación del ranking de canciones también marca una línea estética para la radio, que sus responsables definen con un guiño. “Son cantantes que capaz no nos gustan individualmente, pero que si te ponen el tema, no sabés por qué, pero te lo conocés de memoria”, cuenta. Y definen: “Es música que te hace bien”.

Las autoridades de MR consideran que la señal viene a complementar la propuesta radiofónica del Grupo Octubre. “Es una pata que estaba pendiente, más vinculada al mundo del espectáculo y la música que conocemos todos”, plantean. “Es una pata que es novedosa para el grupo y no estaba reflejada en otras radios, porque son muy específicas –analizan-, por ejemplo, la AM 750 ya al ser una AM hay una diferencia enorme, con un desarrollo diferente, más contenido político, de actualidad, de economía, esa cosa noticiosa que es la columna vertebral de la AM750. En otro frente, la Oktubre FM es una radio para jóvenes, con otro concepto musical muy bien diferenciado, con lo cual MR viene a completar un aspecto del periodismo que no estaba dentro de las radios del grupo”. La idea es descontracturar el aire y captar al oyente más interesado en el mundillo del espectáculo y la cultura en sentido amplio que en el de la información de temas que habitualmente se entienden como más duros o con más sinsabores (que de cualquier modo serán atendidos en el programa de Sacco). En ese sentido, el planteo que recorre a todos los programas es el de sostener el disfrute del oyente.

Mantener bien presente lo informativo también es relevante para la responsable de la radio. Laborde promete que la información será “rigurosa, pero con un fuerte anclaje en espectáculos, desde lo más cultural hasta el chimento y la farándula”. El espectro completo, “pero con la rigurosidad periodística, porque para eso buscamos especialistas en estos temas”. Parte de esta propuesta implicó incorporar a esta señal algunos de los programas que el Grupo ya producía en Del Plata, un recurso que se plantea como “una continuidad”, más allá de algún circunstancial cambio en los equipos de producción, algo que los propios conductores ratifican cuando Página/12 les consulta por la flamante experiencia y la mudanza en el dial.

“En la radio actual faltaba esta combinación de música y espectáculos, por eso digo que es un nuevo concepto y para mí es novedoso porque es una combinación de estas patas, que nos pone contentos”, señala Laborde. “Es un fuerte anclaje musical, así cantamos todos”.

Las voces de la radio

“El estudio está muy bueno, es muy confortable y me sentí muy bien en el primer programa”. Son las 15 del lunes y Marcela Coronel acaba de terminar junto a Campi Mientras tanto, el ciclo que tenía en Radio del Plata y que, como buena parte de otros compañeros en esa señal, acaba de encontrar un nuevo hogar en MR 89.5. Cambió parte de su equipo (como la locutora), pero la base del ciclo, asegura, se mantiene. Algo que también cuentan a Página/12 otras figuras de la flamante radio.

“Fue como un redebut –reflexiona Coronel-, pero me sentí re bien porque quizás ya venía con el impulso de Del Plata, donde aunque paramos por una semana el training nos sirvió. El eje de la programación pasa por la música, que guía la propuesta estética de la radio y por las noticias de espectáculos, que con matices y variantes se instalan en cada programa y magazine de la señal.

En su primera (nueva) emisión, por ejemplo, Coronel habló con Gabriela Toscano por el estreno de Corazón Loco, con Lorena Muñoz por el aniversario de la muerte de Gilda, y con Diego Gentile, quien estrenó espectáculo por streaming la semana pasada. También con el director del Museo del Holocausto, uno de los que mejor se adaptó a la situación online. “Me pareció interesante ir viendo el tema de lo virtual en este aspecto”, señala Coronel. “Ese es el perfil con el que yo me muevo en el programa, sumado a que en la semana voy a tener como invitados infectólogos y médicos, para seguir el curso de la pandemia. La actualidad está presente por mi compañero, que es Campi, que hace una reseña de la información general y del día”.

Diego Pérez, quien le sigue en la grilla con Poné la pava, plantea un formato de magazine, donde destaca las secciones de calidad de vida (con charlas con terapeutas, nutricionistas y otras profesiones relacionadas a la salud) y dos secciones artísticas: “Nuestros humoristas” y “Nuestras glorias”, desde donde se propone reír u homenajear a los grandes de las disciplinas artísticas de la Argentina. “También habrá un movilero haciendo notas de color y una cronista de espectáculos donde hablamos de eso, estrenos de la semana, que últimamente son en las plataformas. Y un columnista deportivo”. Junto a Pérez estará Camila Mestre. Respecto al cambio de señal, Pérez confía en que aportará “más dinámica, más música, generalmente en castellano” , y cuenta que confía poder mechar temas con su sello dentro de la pauta musical de la radio.

“Trato de desacralizar la farándula y el mundo del espectáculo”, propone Fernanda Iglesias con Esto no es Hollywood. La opción de bien entrada la tarde-noche (va de 20 a 22) apuesta a descomprimir el día y hablar al micrófono “con espíritu lúdico”. “Igual hablamos mucho en serio si, por ejemplo, hay cuestiones de género en la farándula, que son frecuentes, porque contar esas cosas cuando involucran a una famosa ayudan a visibilizarlas”, observa. “Pero después nos reimos del Cantando...”, acota y celebra la propuesta musical de la radio. “Me aprendo muy rápido los temas y me encanta cantarlos”, confiesa.