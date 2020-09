Torrent se sumó a la pretemporada

Central está en pleno proceso de desinversión de su fútbol profesional por la deuda que aqueja a la institución. Pero no por eso los canayas dejan de ser un atractivo para los jugadores. Ese es el caso del defensor Fernando Torrent, quien eligió a los auriazules a pesar de la invitación de Diego Maradona para sumarse a Gimnasia y Esgrima de La Plata. "Le agradecí a Diego (Maradona), le dije que lo iba a pensar pero me terminé decidiendo por Central”, contó Torrent, quien ayer se sumó a la pretemporada canaya. “No todos los días tengo la oportunidad de llegar a un club tan grande como Central", enfatizó el último refuerzo.

El técnico Cristian González no quiere a Damián Martínez, el lateral que el año pasado Central le compró a Unión por pedido de Diego Cocca. Hoy la dirigencia auriazul busca la forma de desprenderse de Martínez, entre tanto contrató al apuntado por el Kily: Fernando Torrent, quien se quedó con el pase en su poder después de jugar en Arsenal. El lateral derecho llegó a préstamo por un año y medio, con el pase en su poder, por lo cual no ameritó inversión alguna para los canayas.

Luego de obtener el lunes un hisopado negativo de coronavirus, Torrent llegó ayer a la ciudad y se sumó a los entrenamientos. “Es un salto importante para mi carrera futbolística. Recibí el llamado del Kily, es muy importante poder hablar con el técnico y que te comente un poco el laburo que hace. Por lo que implica el Kily en el ámbito futbolístico, no dudé ni un segundo sumarme a Central. Soy consciente que no todos los días tengo la oportunidad de llegar a un club tan grande como Central, entonces prioricé lo deportivo y intenté no desviarme de mis objetivos”, destacó el defensor de 28 años. “El Kily me comentó que quiere armar un plantel dinámico y eso se adecua a lo que son mis intenciones, a mis cualidades, soy un lateral que intenta darle una salida clara al equipo y cuando me toca proyectarme trato de hacerlo para crear situaciones ofensivas”, apunto Torrent.