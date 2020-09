"Las regulaciones no son palos en la rueda"

El rol del Estado y del gasto público serán centrales en la pospandemia. Así lo consideraron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, durante un encuentro virtual de la Universidad de San Martín (Unsam). También participó Martín Lousteau, senador de Juntos por el Cambio, quien compartió la mirada de los funcionarios del Gobierno, pero aseguró que el Estado “debe mejorar la productividad”.

Todesca afirmó que una de las cuestiones que dejó sobre la mesa la pandemia es el rol del Estado. “Las regulaciones no deben ser vistas como un palo en la rueda para que el sector privado se desarrolle, sino como un conjunto de reglas que haga que esas inversiones tengan un mejor rendimiento”, afirmó la economista. Por más que haya mercados que puedan ser bien administrados por la función privada, el Estado siempre tiene que estar cerca, porque cuando pasan cosas como una pandemia, se notan todas las brechas y se nota en dónde el Estado pudo colaborar”, agregó.

Además, Todesca se refirió al rol del gasto público. “El desafío es encontrar una trayectoria fiscal sostenible, pero de ningún modo puede ser llegar abruptamente al equilibrio fiscal, como algunos colegas reclaman”, remarcó, debido al estado de situación que dejará la pandemia. “Eso no es una mala noticia, porque se están observando los efectos de políticas públicas que se ponen en marcha, como la vuelta del crédito productivo como herramienta para sostener a las empresas”, explicó la vicejefa de Gabinete.

La semana que viene se presentará el presupuesto 2021 y hasta el momento el único dato que dio a conocer el ministro de Economía, Martín Guzman, es que el déficit fiscal será de 4,5 puntos del PBI. Todesca fue consultada por los universitarios que siguieron virtualmente el panel sobre cómo financiarán el déficit sin endeudamiento externo. Por un lado, explicó que el Gobierno espera una recuperación del nivel de actividad, y con eso un aumento de la recaudación. Además, colocación neta de deuda en pesos en el mercado doméstico, y anticipó que seguirá habiendo aportes del Banco Central.

Desafíos para la Pospandemia era el nombre del panel virtual organizado por la Escuela de Economía y Negocios de la Unsam. Sin embargo, Todesca aseguró: “Todavía no hemos llegado a la pospandemia”. En este contexto, afirmó que los desafíos actuales son transitar estos meses, hasta finalmente arribar a la pospandemia, que no será en las próximas semanas, debido a que no está claro el horizonte de la vacuna. El desafío actual será ir calibrando los instrumentos que activó el Estado para “morigerar” la situación económica y monitorear los resultados, como el IFE y el ATP.

Todesca fue la primer expositora, pero su mirada sobre el rol del Estado y el gasto público fue compartida por los demás funcionarios durante sus discursos. Katopodis afirmó: “Hay una legitimidad y una recentralidad del Estado en la crisis y a la hora de pensar la sociedad hacia adelante”. También se sumó a esta mirada Lousteau, uno de los senadores de Juntos por el Cambio que mantiene canales de diálogo con el oficialismo. De hecho, reveló: “Voy a comenter una infidencia: hace una semana vi a Todesca en una entrevista que me gustó mucho cómo la enfocó, y le escribí para que nos juntemos”. Hace poco, el senador estuvo con Alberto Fernández.

“La pospandemia con más omnipresencia y legitimidad del Estado nos debería habilitar a que lo pensemos con más cuidado y mejor”, aseguró Lousteau. En este sentido, aseguró que una de las causas de las dificultades de Argentina para crecer sostenidamente es la “pérdida de competitividad del Estado”, que significa gastar más y no tener proporcionalmente mayor resultado. “Cuanto uno más socialdemócrata es, más énfasis tiene que poner en la administración de lo público”, agregó.