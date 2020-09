Orestes investiga lo que nadie se atreve

Orestes Muñante dice que los periodistas no investigan lo que debieran, y Manuel Baella que gracias a Miguel Franchi, “mi maestro”, supo que podía (y debía) vivir del teatro. Entre una situación y otra, el ciclo por streaming que estrena mañana a las 20 en el canal de YouTube de Orestes Muñante: Orestes deluxe!!!

El programa promete revelaciones impresionantes, y algunas se señalan en esta nota. También humor, entrevistas y música: Julián Venegas, Homero Chiavarino, Dúo La Perilla y Carlo Seminara serán de la partida, en calidad de invitados a lo largo de los cuatro capítulos previstos.

“Miguel Franchi siempre me dijo que se podía vivir del teatro, algo que tomé como una bandera. En Rosario hay docentes que no te lo van a decir, tal vez por una especie de miedo a que se achiquen los kioskos, pero tuve la suerte de cruzarme con alguien de la generosidad de Miguel, con quien laburé y aprendí muchísimo. Hace 20 años que trabajo de esto, el teatro es mi trabajo, mi forma de vida”, explica Manuel Baella a Rosario/12.

La trayectoria de Baella lo vincula con propuestas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia. “Hace un par de años hacía 100 funciones por año, trabajando en toda la provincia con obras para niños y adolescentes, con mil pibes por funciones, algo que tal vez no tiene la misma visibilidad que otro tipo de laburos. Estuve en La Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos, en las obras Gol de oro (todo o nada) y La Medicina de Molière. Una experiencia muy interesante, porque te enfocás en actuar y todo lo demás lo tenés organizado. Es importante pasar por la experiencia del teatro oficial, y lo que Rosario tiene de bueno es que uno no queda en un mismo lugar, sino que los actores y directores van cambiando. El mismo que hace La Medicina luego hace Shakespeare y después algo infantil”, continúa.

Si bien para Baella la propuesta del streaming es nueva, ya cuenta con cierta experiencia previa. Junto con un grupo de compañeros desarrollaron dos entrevistas bajo el título Encuentro en el Lucero, con Alejo Castillo y Vanesa Baccelliere como invitados. Ahora, gracias a la propuesta denominada Escenario Local, que impulsó la Municipalidad de Rosario, pudo llevar adelante Orestes deluxe!!!

-¿Qué es Orestes deluxe?

-Es un símil programa de televisión, en donde el personaje presenta a un artista. Orestes es un periodista, que investiga cosas que no investigan otros, como el perro sanador de Barrio Martin, cuya baba milagrosa le curó un callo a una señora; el monstruo del laguito del Parque Independencia, generado a partir de la basura que la gente tiraba, y que se comió a una quinceañera que se sacaba fotos; o la Virgencita del Jamón Crudo, que apareció en una feta en el barrio Parque Field, lo que hizo que la gente del padre Ignacio quisiera aprovecharse. Tengo miles de ésas. Y por eso es que digo “Del Frade no existís, Lotuf no existís, Bulsico no existís”, porque no investigan lo que realmente pasa en la ciudad. Orestes es un personaje un poco bandolero, que se mete donde no lo hace nadie. Ésa es una de las partecitas del programa. E invité a unos músicos amigos para participar como invitados.

-Músicos que seguramente se lleven muy bien con Orestes.

-El programa suma algunas canciones y yo me meto y les voy haciendo una entrevista, pero con cosas que fui rescatando de otras personas. Estuve haciendo también de productor, llamando a los padres de los músicos para que me contaran anécdotas. Por ejemplo, los padres de Homero Chiavarino me contaron que él tuvo un mono con el que vivió durante 15 años. Tengo cinco o seis preguntas que no son las habituales, no son sobre música, algo que dejo para otras personas, sino relacionadas con el personajes que yo hago.

Baella dice que se encuentra “muy cómodo” con Orestes. “Soy mucho más divertido con él que en la vida misma. A mi compañera le dicen ‘debe ser re-divertido tu compañero’, y ella dice ‘no te creas’. Por otro lado, a mí me gusta mucho la posibilidad de lo televisivo, de las cámaras, y sobre todo con este personaje. Puedo improvisar como me gusta. Desde ya, entiendo que el streaming no es teatro, y hay que saber que quien te mira lo hace desde un teléfono y a lo mejor está pelando una papa. Por eso lo pensé con una dinámica y un ritmo. Miré muchas cosas que me interesaban, desde Mex Urtizberea a Tato Bores. El streaming es una de las herramientas que hemos podido encontrar para seguir, pero si me decís que mañana llega la vacuna, pasado mañana estoy haciendo una función con público; mientras tanto será frente a un teléfono o a una cámara”, agrega.

A partir de mañana, Orestes deluxe!!! se verá a lo largo de cuatro domingos, siempre en el horario de las 20, con acceso libre y la posibilidad de colaborar económicamente a través de una gorra virtual.