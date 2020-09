De Wos en el Luna Park a los talleres del CC Recoleta

#LaRemixería Rei subió Pininfarina (remix) y llevó como invitados a Neo Pistea y a Duki, que también se anotó en el remix de Aleluya, del español Rels B, junto al mexicano Alemán. Además, Chancha Via Circuito soltó el de My Only Ghost, de los estadounidenses The Districts; y Terapia liberó el de Caliente, con feat de Eclipse Sonar.

#ElRapDelRicoLunaPark Entre el show, el documental y el relato coral está Wos - Luna Park, el registro audiovisual inédito del paso del joven bólido de las rimas por el templo del box para las presentaciones de Caravana, el 18 y 19 de diciembre de 2019: hay declaraciones, abrazos con familiares y amigues, freestyle junto a Acru y coros con miles de voces.

#CualquieraPuedeGooglear Clic en serie: Flow subió las dos temporadas de las correrías detectivescas de Search Party y de la miniserie teen We Are Who We Are. Clic en curso: como parte de su campaña Un mundo de gente, el CC Recoleta convidará por zoom sus talleres de rap (17/9 a las 18), de lectura performática (17/9 a las 20) y de breaking (18/9 a las 18). Clic de archivo: el trío Triangular (Ricky Sáenz Paz + Ulises Butrón + Aitor Graña) soltó edición digital de Volumen 1, el disco que grabó en 2006 y que sólo había tenido una tirada de 100 copias.

#DeCatálogo Superchería tiene nuevo disco, Encontremos el tiempo, en plan cancionero y rutero, y con Abril Sosa como productor invitado. También hay nuevos discos de los argenmexicanos Trópico Pampa (el EP Quema la arena), del mendocino Facu Rossi (Planeta), de los prog-poperos platenses Firpolar (el EP Supuesto de una realidad) y del cinematográfico cantautor Míster Ramírez (el EP Arriba!).

#Pantallazos Canal Encuentro convidará Una banda de chicas, el documental de Marilina Giménez sobre músicas mujeres en el circuito indie rocker (14/9 a las 22) y Las lindas, el documental acaso autobiográfico de Melisa Liebenthal sobre presiones sociales y estéticas que caen sobre las adolescentes (15/9 a las 22). Además, si estás manija con la serie Cobra Kai, DirecTV Go sumó las cuatro películas de la saga original Karate Kid.

#HacelaSimple Empieza la semana, renová la playlist. Sebastián Coronel suma feat de Pablo Matías Vidal en el simple Ficción, que vuelve a cruzar los caminos platenses de La Teoría del Caos y Los Valses. También hay nuevas canciones de Rama (Dolor usura), de Chabela Ri (Me envenenaste), de Guas (Aeropuertas), de Lucía Tacchetti (Honestidad, con feat de la mexicana Kirnbauer), de Kxne (Movidas y fajos) y de Juan Sebastián Concilio (Por todo tu misterio, con feat de Ramiro Abrevaya).