Plataformas de placer

Dentro del mundo virtual y de las redes sociales, Instagram es una de las aplicaciones más elegidas por artistas, ya sea para compartir sus canciones y covers en historias, videos en el feed o para utilizar la nueva herramienta para videos largos IGTV. Charlamos con Júpiter En Casa y con Palsi, que cuentan sobre sus experiencias con la música y nos recomiendan a otrxs artistas de Instagram.



Micaela Romani —más conocida como Jupi, apodo que le puso su novia— es una entrerriana de 29 años que sube videos divertidos y caseros cantando en Instagram. La música es algo que la apasiona desde pequeña: a los 14 años comenzó a componer sus propias canciones y a los 16 empezó a grabarlas en un estudio que improvisó en su casa. En 2010 se mudó a Buenos Aires y estudió cine en CIEVYC. Ahora estudia en la UNA Licenciatura en Artes Audiovisuales. Estos conocimientos multimediales ayudaron a que Júpiter aprendiera a editar y dirigir los videos de sus covers.

Si bien una de las plataformas que más utiliza Micaela para subir contenido es Instagram, también sube sus canciones a otras redes: “Mis temas propios —sus dos singles llamados Fideos con queso y Los pájaros aman el turrón— los tengo en mi Spotify, Júpiter en Casa, igual que mi Instagram. Todos los covers los tengo en Souncloud y la mezcla audiovisual de todo eso está en Youtube”.

Sobre los contratiempos de tener material artístico en tantas redes sociales diferentes Jupi dice: “Por lo menos a mí me cuesta muchísimo llevar mi público de Instagram a Youtube, así que decidí tener audiencias paralelas, y en un tiempo veré si hago un contenido particular para cada plataforma. No hay ninguna receta, a cada banda o artista le funciona de una manera distinta”. Explica que una de las soluciones que ella ve es tener contenido diferente en cada red: “Tenés cierto público en Tiktok –por ejemplo— que tal vez no sería la misma gente que te sigue en Facebook”.

En noviembre de 2018, Jupi sube su primer cover a Instagram, “Tonta pobre tonta” de Andrea Del Boca, cortina de la novela Zíngara, que protagonizaba Andrea. Sube la canción con un video retro que simula la imagen de un VHS en el que ella aparece sentada, cantando y tocando la guitarra. Micaela es una chica tímida y por eso le costó mucho compartir su arte con amigues y en las redes sociales. Cuenta: “Todo lo que hacía me parecía malo y toda la inseguridad del universo recaía en cada expresión artística que yo tuviera”.

Dentro de la gama de artistas que Júpiter escucha se encuentran Las Ligas Menores, el grupo indiepop La casa Azul y Juana Molina. En su cuenta de Instagram hay 18 IGTV que invita a escuchar, covers de cantantes en su mayoría mujeres, como Julieta Venegas, Shakira y Gilda.

También recomienda escuchar a Greta Ferreyra —@comolaseda.x— una joven de 18 años que recientemente se creó un usuario sólo para subir sus covers. En la casa de Greta, la música estuvo presente de la mano de su padre guitarrista, fan del punk rock, y de su madre, que traía al hogar los sonidos de la bossa y el jazz. Greta cuenta a Las12: “Mi papá siempre había intentado enseñarme guitarra, pero no me enganché. En 2017 compuse mi primera canción con unos pocos acordes que sabía en el teclado”. En ese entonces se dio cuenta de que aprender a tocar la guitarra podría servirle para componer más, y luego de ese verano, con la ayuda de tutoriales en Youtube, ya sabía tocar canciones de Amy Winehouse y Cerati.

Cuando empezó el aislamiento obligatorio, Greta vio una oportunidad de llevar a cabo la idea de tener una cuenta de Instagram para subir sus videos cantando. Explica: “Pensé que era un buen momento, tenía tiempo para grabarme y empecé a grabar covers”. Cuenta con 6 IGTVs cantando canciones de Arctic Monkeys y clásicos como La vie en rose o Bésame mucho.

Por otro lado, Paloma Acosta es una chica de 17 años que estudia en el colegio María Claudia Falcone. Al igual que Júpiter, Palo tiene recuerdos de la música entrando a su vida desde la infancia: "La música siempre estuvo en mí, mi papá traía a casa discos de Jamiroquai y de Prince, esos dos artistas fueron mis mayores influencias de chica". También explica que luego de la separación de sus padres, la nueva pareja de su madre les inculcaba música nacional y artistas como Spinetta. Otra fuente de inspiración para Paloma fue su primer colegio secundario: "Cuando entré al Esnaola conocí mucha música y me potenció mucho artísticamente, principalmente gracias a mis amigues".

Palsi —como se llama en Soundcloud—, desde la sensibilidad y el cariño, comenta sobre las razones que encuentra para compartir su música con el mundo: "Cuando la música te hace tan bien, querés proyectar ese sentimiento y hacer tus propias canciones para que les demás puedan sentir lo mismo que vos. Es tan fuerte lo que a mí me genera que quiero intentar generar algo en les que me escuchen". Además de los covers que sube a Instagram, @Palsi sube sus canciones a Soundcloud, donde tiene su EP, Derribando mi corazón, y su single “Odio el verano”, producido por Jeremías Alegre.

“Odio el verano” es una de sus canciones más conocidas con más de mil escuchas. La joven cantautora cuenta: “El tema lo compuse justamente en un verano, estaba muy enamorada de una persona y agarré la guitarra, me puse a grabar y lo subí a Soundcloud como para descargarme”. Explica que subió la canción sin expectativas y creyendo que nadie lo iba a escuchar, pero Jeremías lo escuchó, le escribió por Instagram y le propuso producirlo en conjunto.

Palsi se declara fan y recomienda escuchar en Instagram a Miranda —@Mirumyndlis— una joven que hace covers sola y en colaboración con amigues y con su hermana. Tiene en su feed versiones de artistas como Duke Ellington, también tiene videos más largos en IGTV —entre ellos una versión de Recuerdos de Yparacaí, junto a Juanjo Acosta— y tiene videos cortos en una sección destacada de su perfil como “músicas”, donde recopila historias cantando.