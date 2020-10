Acusaciones cruzadas en la caliente interna del Partido Renovador

El próximo 4 de octubre se deberían realizar las elecciones partidarias del tradicional Partido Renovador Salteño, pero a la situación de pandemia, se suma que las dos propuestas hasta aquí vigentes no se ponen de acuerdo en cómo definir la situación.

Si bien ambos acuerdan que será imposible definir sus autoridades de manera virtual, como lo hizo el Partido Justicialista ya que no hay consenso para una lista única, la disputa se centra entre los que plantean que todo debe quedar como está hasta que la pandemia permita realizar el sufragio tradicional y quienes piden que el 4 de octubre queden definitivamente presentadas las listas y que se intervenga el Partido en el ínterin a las elecciones.

De un lado se encuentra la actual conducción: Cristina Fiore, Baltasar Lara Gros, ambos integrantes de la Cámara de Diputados, y la concejala Susana Pontussi. Este sector es el que propugna que las elecciones se posterguen hasta nuevo aviso debido a la situación epidemiológica de la provincia.

Del otro lado, el intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, junto a Oscar Rocha Alfaro, intentan quedarse con las riendas del Partido a través de la lista Movimiento de Recuperación Renovadora, y acusan a Fiore y compañía de querer dilatar la toma de decisiones “porque no están en condiciones de presentar los avales correspondientes para presentarse”.

Aunque la fecha de elecciones se definió en julio pasado y se publicó en el Boletín Oficial de la provincia, días más tarde, la Junta Electoral interna comunicó a sus afiliados que se postergarían “hasta que las condiciones epidemiológicas así lo permitan".

La decisión fue apelada en la Justicia federal por el espacio de Folloni, solicitando que se respete la ley nacional de partidos políticos, ya que, según ellos, la Junta no tiene facultades para tomar esa decisión.

En primer término, el juez federal con competencia electoral, Julio Bavio, rechazó la posibilidad de realizar elecciones de manera tradicional pero instó a ambas partes a reanudar el proceso electoral y arbitrar los medios necesarios para evitar llegar a una acefalía.

“Cuando pasamos de la etapa de aislamiento social a la de distanciamiento, yo pedí la autorización para funcionar y elevé un protocolo que me autorizó el COE, y lo primero que hice fue convocar a internas”, le dijo a Salta/12 Cristina Fiore.

A su vez aseguró que en ese momento invitaron al actual intendente de Campo Quijano "pero manifestó que no tenía interés en participar, pero de repente parece que cambió de idea y quiere disputar la presidencia”. La legisladora agregó que frente a la imposibilidad de llegar a un acuerdo y presentar una lista única, “sólo queda ir a internas”.

Fiore y Pontussi junto a otros dirigentes de Pares

La diputada reconoció que no se avizoraba la crítica situación sanitaria que hoy atraviesa la provincia y, ante el aumento de casos, a mediados de agosto la Junta Electoral tomó la decisión de suspender el cronograma electoral. “En ese momento, como ahora, la gente de Orán y Tartagal no se podía movilizar a otros municipios y planteaba que estaba en desigualdad de oportunidades contra los de Capital, por ejemplo”, explicó para fundamentar la decisión.

“Cumplir el cronograma electoral implicaba violar todas las disposiciones del COE”, sostuvo Fiore, y reiteró que hoy no están dadas las condiciones para realizar elecciones debido a que se deberían habilitar escuelas para que la gente asista a votar.

La ex diputada nacional y presidenta del Partido hasta octubre argumentó que si para el juez es razonable que se suspenda el cronograma electoral, “no podemos continuarlo y menos en esta situación que estamos viviendo ahora, con Salta en Fase 1”, y afirmó que no es sólo el Partido Renovador el que tomó esa decisión, ya que el PJ a nivel nacional también postergó las suyas, y lo mismo hizo el radicalismo en Córdoba y Tierra del Fuego, entre otros.

“El PJ salteño pudo hacer una elección de autoridades vía zoom porque hubo consenso y una única lista de unidad, pero aquí Folloni no acordó con la lista de unidad y quieren internas sí o sí”, disparó. Y subió la apuesta al manifestar que “no es casualidad que Folloni responda a Gustavo Sáenz” porque no entró por los renovadores, sino por el partido del gobernador.

Cristina Fiore reveló a este medio que desde la lista Movimiento de Recuperación Renovadora le enviaron una carta documento intimándola a que continúe el cronograma electoral, “para mí, viven en un universo paralelo, pedir eso en un momento en donde Salta todos los días rompe records de contagiados”, sostuvo. Y se manifestó sorprendida “por las prioridades que tienen, Folloni es el intendente de Quijano, no de un vergel, no es que no tienen contagiados”.

Fiore llegó con Olmedo

En tanto, quien pretende quedarse con el tradicional partido salteño aseguró que están esperando la resolución de la justicia para realizar la elección “o al menos que podamos presentar las listas de todos los departamentos para cuando se pueda realizar sean estas las que puedan participar y no otras”.

El espacio que conducen Folloni y Rocha Alfaro pretende al menos, si no es posible la elección, congelar las listas presentadas al 4 de octubre, ya que, según ellos, desde la lista Pares, que encabeza Fiore, no tienen los avales suficientes para poder constituirse, que en principio representa poder conformar lista en al menos 15 departamentos.

“Nosotros ya tenemos 18 departamentos, en cambio ellos (por Pares), no llegan ni a ocho creo yo”, sostuvo el intendente de Quijano.

Con respecto a los dichos de Fiore, acusando a la lista Movimiento de Recuperación Renovadora de ser un armado para que el saencismo desembarque en el Partido, Folloni aseguró ser renovador y haberse criado allí, “mi padre fue uno de los fundadores y le tengo un cariño especial”.

Dijo haberse sorprendido al escuchar esas declaraciones, “cuando Fiore primero se fue al PPS (Partido Propuesta Salteña), después con Miguel Isa, al igual que Susana (por Pontussi)”, y añadió que realizaron todo tipo de alianzas personalistas, “y terminaron cerrando con Alfredo Olmedo las elecciones del 2019”.

Folloni junto a Gustavo Sáenz durante la campaña 2019

Folloni dio fe de que “Gustavo (Sáenz) no se va a entrometer en el Partido”, y dijo que buscan fortalecer y recuperar la identidad, “así como el nombre del Partido Renovador, que hoy es Pares”.

En caso de postergarse las elecciones, el jefe comunal de Quijano sostuvo que se debería intervenir ese Partido, pero nunca renovar a las autoridades actuales, “que ya están con mandato cumplido”.

Folloni pasó unos días aislado hasta obtener el resultado negativo por covid-19, ya que había mantenido un contacto estrecho con una persona que a posteriori comenzó con síntomas y su test de PCR dio positivo.

“No deberían haber esperado tanto”

Uno de los históricos referentes renovadores, hoy alejado del Partido, el diputado nacional Andres Zottos, en principio no quiso realizar declaraciones, aunque recordó que “siempre que yo fui presidente me eligieron democráticamente, sin embargo, la última vez fueron a la Justicia e intervinieron el Partido, igual que quieren hacer hoy”.

Para Zottos, lo importante sería que se realicen las elecciones “o llegar a un consenso”, pero subrayó que las peleas “hoy no tienen lugar, la gente está preocupada por lo que sucede con lo económico y con la pandemia y no está para escuchar ese tipo de rencillas internas”.

Opinó que los dirigentes no deberían haber esperado “hasta último momento para decir que se suspenden, cuando vos querés hacer las cosas bien, las planteas y consensuás, pero no las presentás así tan sobre la hora”.

También criticó que el sector que representa a Gustavo Sáenz pueda llegar a quedarse con las riendas del Partido, ya que para él, es imponer la voluntad del dinero, “así terminan los partidos, todos detrás del poder, no sirve y tiene corta vida eso”.

El actual legislador nacional culmina su período el año que viene y aseguró que tiene ganas de continuar: “en política no hay ni jubilados ni retirados”, manifestó. Si bien hoy no integra ningún sector político que lo contenga, confía en que aún hay mucho tiempo y que “hoy lo que vos ves que brilla, en dos patadas se puede caer, porque así como te puede agarrar la emergencia por la pandemia, podés errarle muy feo como el otro día Cambiemos, que no quiso votar la ley de emergencia para el turismo y la gente después te repudia”.