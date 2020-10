Crean un nuevo centro universitario en Coronel Suárez 

La Universidad Nacional del Sur (UNS) inauguró el “Centro Regional Educativo Universitario Suarense”, una nueva modalidad de educación semipresencial, que se desarrollará sostenida por una plataforma digital. Con la carrera de Contador Público como inaugural, la institución manifestó gran entusiasmo por el nuevo centro y adelantó que en poco tiempo habrá mayor oferta académica.

El rector de la UNS, Daniel Vega, sostuvo que la idea surgió de reuniones con el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, por noviembre de 2019, y agregó que se barajó la posibilidad porque “es un esquema muy interesante para los chicos que no pueden afrontar un desarraigo por problemas económicos o de otra índole”.

“Este sistema les permite acceder a los estudios universitarios desde su lugar, lo cual reduce considerablemente los costos. Es un gasto muy grande el desplazamiento, buscar un alquiler, dejar a su familia y de esta forma, semipresencial, se resuelve”, destacó el rector.

Además, Vega resaltó que se logró trabajar con la intendencia de Coronel Suárez en una misma sintonía y que hubo un entendimiento inmediato. Además, celebró que “a pesar de la pandemia se pudo avanzar muy bien, y gracias a eso los alumnos hace unos días comenzaron la carrera”.

Actualmente, hay casi 100 estudiantes cursando su primer cuatrimestre de forma digital, y esperan que se levanten las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus para que los docentes puedan viajar a dar clases presenciales en la localidad.

Con respecto al impacto, el rector aseguró: “Es trascendental para toda la región, porque Suárez es una de las ciudades más pujantes de la zona y el hecho de que se haya podido acercar una universidad nacional es de extrema importancia”.

“Una de las necesidades que las universidades tienen que responder de forma urgente es la del desarraigo, hay muchísimas ciudades y pueblos que crecen en tasa negativa”, aseveró el rector y señaló que “es fundamental trabajar en eso y pensar en carreras del sector productivo”.

En ese sentido, consideró que esta modalidad puede evitar que muchos pueblos no desaparezcan por la emigración de los jóvenes a las ciudades que tienen instituciones educativas de nivel superior.

La universidad tiene un antecedente en cuanto al trabajo en ciudades cercanas. Hace unos años se desarrolló el programa CRESTA, que funciona en la ciudad de Tres Arroyos. Un centro de estudios universitarios donde acercan su oferta educativa y se financia el viaje de los profesores al lugar.

En cuanto a la actualidad educativa, analizó que “tener educación pública y gratuita realmente no alcanza para todos los chicos”, y sostuvo que “esta nueva forma no tiene límites, no tiene fronteras, esto permite ampliar el conocimiento de una manera increíble, y permite llegar a muchos chicos en situaciones vulnerables”. “La conectividad se está transformando en un derecho”, enfatizó.