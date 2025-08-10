El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó este domingo al gobierno de Javier Milei de difundir una fake news en redes sociales, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicara en X un video editado del mandatario provincial tergiversando el sentido de sus palabras.

Este sábado, Adorni compartió un "el recorte" de una entrevista que dio Kicillof a la radio Futurock junto a la leyenda "Fin", donde se lo escuchaba al gobernador "admitir" que el peronismo no tenía propuestas electorales de cara a los comicios.

Rápidamente, uno de los periodistas que participó de la entrevista radial, Gabriel Sued, desmintió al vocero, al publicar el fragmento original, sin modificar: “¡FAKE! Este video que publica Manuel Adorni está editado. Les paso el verdadero”, advirtió el periodista, también en X.

Esta mañana, Kicillof compartió la desmentida de Sued, junto a un mensaje en el que apuntó contra el gobierno de Milei por hacer campaña "roñosa" mediante fake news.

"Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing", escribió el gobernador en su cuenta de X, en alusión a la fotografía del Presidente en Villa Celina junto a los 8 candidatos de La Libertad Avanza que competirán por la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.

"Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", concluyó.

En el video original, Kicillof afirmaba que las prioridades y objetivos del peronismo son "la soberanía, la independencia y la justicia social", que "están en juego" con el plan de Milei. "Después crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas, y que haya salario", agregaba el gobernador.

Concluía: "Después, las medidas en concreto con respecto a cuestiones tan graves como una deuda impagable que nos deja (Mauricio) Macri, que no se soluciona durante el Gobierno de Alberto (Fernández), que ahora potencia Milei, y el vínculo con el FMI como gendarme de la política económica para darte el refinanciamiento al próximo vencimiento, son cuestiones muy profundas. Si vos me decís: ¿qué vamos a discutir ahora en este momento, en 2025, de cara a Milei y de cara a esta elección de septiembre y octubre? Lo que hay que hacer es poner un freno a estas políticas".