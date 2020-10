Del cine flashero de Mira Pa' Cá al disco de Las Luces Primeras

#DeCatálogo Los platenses Rivales soltaron Invierno, álbum temático de doce canciones que formará parte de una saga conceptual dedicada a las cuatro estaciones del año. Además, también hay nuevos discos para el proyecto Las Luces Primeras, del mendocino Mariano Peccinetti (Savia roja, con sonido psicodélico y cierta conciencia ambientalista), para el productor marplatense Agustín Baldoni (Nocturno, su álbum debut, grabado íntegramente de noche), para Anime Hospital (su segundo EP, Rarefacto) y para Surikata Ki (el EP Full color, místico y con sonido de psicodelia despojada).

#VideosConCrema Los necochenses El Plan de la Mariposa estrenaron corte y colchón de flores para el cinematográfico clip de la canción Túnel de la vida, primer adelanto de su disco Estado de enlace. También están rotando los nuevos videos de La Puñalada (Verte otra vez, con animaciones de Josefina Librandi y Leonardo Strauss), de los cordobeses I Griega (De todos modos, parte del proyecto audiovisual Clown) y de los chilenos Gondwana (We Are the Lions, animación gamer-futbolera que incluye feat del jamaiquino Mykal Rose y locución de Fidel Nadal).

#CualquieraPuedeGooglear Clic de baja: por la pandemia, No Te Va Gustar anunció la cancelación de su gira argentina, que tenía fechas previstas en Santa Fe, Tucumán, el NOA y la Patagonia. Clic en curso: el ciclo Pleamar, dedicado al arte sonoro experimental, convidará música en vivo y conferencias de Chancha Via Circuito y Ernesto Romeo, del 20 al 25/9. Clic en pantalla: la plataforma Cont.ar invita desde el 17/9 al festival de cine latinoamericano Mira Pa' Cá, con películas flasheras como la fábula iniciática maya de La casa más grande del mundo, la piba pintora de Colours, el desafío trans familiar de Vuelta al sol o el vampirismo online de Víctima potencial.

#HacelaSimple No podés vivir siempre con la misma playlist. Zero Kill tiene nuevo simple, Santa Fe, que incluye feat de Marilina Bertoldi y anticipa el álbum Lapsus, prometido para noviembre. También hay nuevas canciones de Eneca (Bondi), de la mendocina Fernanda Alemán, desde Barcelona (Residencia), del dueto tanguero-experimental de Gisela Magri & Noelia Sinkunas (Ir a cero), del trapero C.R.O. (Baby drip, con feat de Zaramay), del marplatense Seba Toyos (Soledark), de Dani Ferretti (Atardecer en Maniac), de la cantante y actriz Josefina Vera (Buscar) y de J4z, álter ego folk de la novelista Jazmín Guggiana (2+2, su single debut).