Copa Libertadores 2020: Racing cayó 1-0 ante Nacional en Avellaneda

Si Racing no pudo lograr un resultado favorable ayer ante Nacional de Montevideo, fue porque no pudo concretar en la red lo bueno que había mostrado en los primeros 45 minutos del encuentro jugado en Avellaneda y porque tuvo mala fortuna en la segunda parte, donde sufrió el gol de Bergessio, de penal, y casi inmediatamente la expulsión de Solari, por doble amarilla; situaciones de las que no logró levantarse. Y si los uruguayos festejaron un triunfo no tan merecido, fue porque supieron cuidar esa mínima ventaja hasta el final, aprovechando la desesperación y el cansancio de los dirigidos por Beccacece.

La derrota por 1-0 en el duelo entre los punteros del Grupo F, fue la primera del equipo de Avellaneda en sus tres presentaciones de esta entrecortada Copa Libertadores. Así, Racing ocupa ahora con 6 unidades la segunda posición en la tabla, detrás de Nacional, que mantiene puntaje ideal, y delante de Estudiantes de Mérida (3) y Alianza Lima (0), a quién visitará el próximo miércoles 23.





Protocolo de higiene sobre la pelota. AFP

Aunque sufría algunas imprecisiones en el mediocampo -sobre todo por el lado de Rojas-, Racing cerró una muy buena primera parte, en la que se las ingenió para incomodar a la última línea del conjunto uruguayo, con buenas tareas por las puntas de Garré y Fértoli. Pero las dos chances claras que generó, una de Cvitanich y otra de Garré, encontraron respuesta en el arquero Rochet. Sin embargo, lo bueno se desmoronó en la segunda parte, cuando tras una contra originada en una mala salida de Arias, un disparo de Trezza pegó en el taco de Martínez y luego en su mano y originó el penal que sentenció el pleito. La expulsión de Solari terminó de complicar los planes de un equipo que, a pesar de los cambios, fue perdiendo claridad y no encontró cómo volver a ser el mismo del comienzo.

Síntesis del partido

0 RACING CLUB: Arias; Pillud, Sigali, M. Martínez, Mena; Solari, Miranda, Rojas; Garré, Cvitanich, Fértoli. DT: Beccacece.

1 NACIONAL DE MONTEVIDEO: Rochet; Méndez, Corujo, Vinicius, Oliveros; Yacob, Neves; Trezza, S. Rodríguez, Ocampo; Bergessio. DT: Munúa.

Estadio: Racing. Arbitro: Christian Garay (Chile). Gol: 53m Bergessio (N), de penal. Cambios: 46m Alcaraz por M. Rojas (R), 58m L. López por Yacob y Reniero por Ocampo (R), 63m Carballo por Yacob y Castro por Ocampo (N), 68m Domínguez por Martínez y Montoya por Garré (R), 75m Fernández por Trezza (N), 85m Cartagena por Rodríguez y Vecino por Bergessio (N).