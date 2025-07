Es productor porcino y cuenta que no tiene tiempo de atender como antes a sus animales: desde 2023 se desempeña como intendente. Pero sigue de cerca la situación agropecuaria. Y la política del Gobierno nacional. Sobre el reciente anuncio del Presidente Javier Milei en la Exposición Rural sobre la baja en las retenciones a las exportaciones, dice Ariel Succurro, jefe municipal de Salliqueló: “cualquier medida que dé más rentabilidad a los que producen, trabajan y arriesgan es bienvenida, pero acá el problema es que pasamos de discutir la distribución de rentabilidad a que hoy no haya rentabilidad”.

Toma como referencia el precio del combustible. Indica que, al momento de terminar la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el valor era de 350 pesos por litro, mientras que hoy supera los 1.300. “Y la rentabilidad no se multiplicó por cuatro”, apunta.

“Acá el problema no es ganar más o ganar menos, el problema es que no se gana”, remarca. Explica que la producción porcina “está muerta” y que la agricultura en campo alquilado no tiene rentabilidad. “Hay que apalancar al que produce, no a la exportadora que acopia y vende con especulación, porque hoy Milei toma medidas para sectores más concentrados del agro, que da beneficios al productor, pero no le cambia su productividad”, detalla.

Por eso apela a una comparación futbolera y señala que Milei es como José Sampaoli, ex director técnico de la selección nacional. “Porque cuando habla está mirando otro partido”, responde.

Asegura que en Salliqueló, hace un año, al conversar con los vecinos la frase que se repetía es “hay que darle tiempo”, en relación al Presidente. Hoy, sostiene, la vara cambió de lugar y ya no hay tolerancia por la desmejoría en la calidad de vida.

Al mismo tiempo Paola Luis, ex trabajadora de la oficina de Anses en Salliqueló, afirma que "no quedó nada, vaciaron la oficina". Y atribuye el cambio a la influencia del primer candidato a concejal de La Libertad Avanza, Mariano Marín, que trabaja junto al ex intendente vecinalista Juan Miguel Nosetti.

Para Succurro, elegido en 2023 por Unión por la Patria, hoy Fuerza Patria, lo que describe como el cierre de la Anses expone la motosierra de Milei. Allí reside, desde su lectura, el principal eje para la campaña de Fuerza Patria a nivel distrital. Espera que la sociedad comprenda el fondo del antagonismo frente al Gobierno nacional. "Queremos un Estado fuerte, eficiente y acompañador", dice. A su vez, como productor rural, apunta a sortear la barrera ideológica que suele primar en el campo. Asegura que su lista tiene como “objetivo representar a la comunidad y no un partido político”.

A nivel regional, recuerda Succurro, estas diferencias se exhiben observando la diferencia del tipo de acciones de la Nación y la Provincia tras las inundaciones en Bahía Blanca, ciudad cabecera de la sexta sección de la cual es parte Salliqueló. “Se verá si la región quiere que alguien venga y les diga que se arreglen como pueda o quieren un Estado que se ocupe, que repare, que baje herramientas para repuntar como el que encabeza Axel Kicillof”, señala.

“El pasado ya eligió, y eso no quita que no haya que aprender del pasado, pero ahora hay que discutir el presente y el futuro, algo que Milei no quiere porque las variables de hoy son un desastre”, subraya el intendente.

Sobre la oficina de la ANSES, Succurro recuerda las gestiones que se realizaron de cara a su inauguración en marzo de 2023 y la importancia de la labor presencial para resolver problemas, más aún en el interior. Paola Luis detalla a Buenos Aires/12 que se atendían hasta 70 personas por día, tanto salliquelenses como de otras localidades, y que “a solo cinco meses de abrir las puertas en 2023, producto de nuestro nivel de eficacia y atención, comenzamos a hacer jubilaciones”.

Sin embargo, en diciembre de aquel año comenzó el fin. Al poco tiempo de la asunción de Milei múltiples despidos licuaron la calidad de servicio. Nombraron un nuevo jefe a cargo que mantuvo su cargo hasta el 4 de julio. Desde allí, una nueva responsable se ocupó del vaciamiento. “Se llevaron el servidor, las computadoras, y todo”, remarca Luis, y ahora los trámites deberán hacerse en Trenque Lauquen, a más de cien kilómetros.

“Acá realizábamos todo tipo de trámites”, cuenta la ex trabajadora de la Agencia. “Tengo una hija con discapacidad y sé lo que la medida dificulta para poder llevar adelante los trámites también relacionados a la discapacidad, a lo que se suma el recorte que está teniendo el área”, relata. “Estamos totalmente desprotegidos”, sintetiza.

Succurro recuerda que el Presidente nunca viajó al interior de la provincia de Buenos Aires, no visitó una chacra y tampoco una empresa. “Vos podés tener asesores, pero para saber del frío de Salliqueló lo tenés que conocer, para conocer la humedad del campo tenés que ir, o si querés entender la actividad portuaria como la bahiense tenés que ir al puerto”, dice a este diario.

La campaña local

A pesar del convulsionado de cierre de listas para Fuerza Patria, Succurro sostiene que está “conforme”. A nivel local, en la ciudad donde llega el Gasoducto Néstor Kirchner desde Neuquén, explica que se optó por una mixtura de dirigentes nuevos, otros con recorrido, con juventud y, también, con representantes de la educación, el deporte y la salud.

Por ejemplo, al frente de la nómina está Fernando Gayoso, quien, según remarca el intendente, no proviene de la cocina política. Se trata de un contador que estuvo a disposición durante el último tiempo, junto a su estudio, en brindar asesoría gratuita a pymes y comercios severamente castigados por una realidad económica compleja y constantes manipulaciones impositivas.

Frente a la nómina de Fuerza Patria, emerge como principal competidora la de LLA en sociedad con el PRO. Marín, ex titular de la Anses, encabezará la nómina de concejales. Ante las críticas generalizadas, en una reciente entrevista a un medio local indicó que la atención continuará en un nuevo local. Pero no pudo confirmar una nueva dirección. Dijo que en todo caso él mismo pondrá un espacio a disposición.

Pero Paola Luis remarca que al no haber operadores ni empleados, la funcionalidad resulta casi nula, si es que se vuelven a abrir las puertas de la oficina.

El tercer lugar será ocupado por el ex mandamás salliquelense Juan Miguel Nosetti. Nosetti, originario del radicalismo pero peleado con su partido, conformó el espacio Unión Vecinalista con el ganó las elecciones en 2019. Luego de cuatro años, dejó el gobierno con apenas 880 votos, perdió la interna de Juntos por el Cambio frente al candidato oficial de la UCR y hoy, según los libertarios, es el dirigente que encabeza el arribo del PRO a la escudería violeta.

Succurro prefiere no analizar a la oposición. Habla de cómo abordará la campaña. Promete hacerlo recorriendo manzana por manzana del pueblo, conversando y escuchando a los vecinos. “La mejor campaña es seguir dando respuestas todos los días como si no fuera un año electoral, demostrar que somos servidores para poder explicar la necesidad de contar con Concejo Deliberante que empuje y acompañe la gestión”, resalta.

A nivel seccional, la lista está encabezada por el ex intendente de Monte Hermoso y ex presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. Para Succurro, el paso por un gobierno municipal es muy importante para comprender la realidad del trabajo diario de una intendencia. Además, cuenta que Dichiara viajó en varias ocasiones a Salliqueló y conoce su realidad y necesidades.

El segundo escalón está en manos de Maite Alvado, dirigente bahiense, que “hizo un enorme trabajo en la Legislatura”. Y el tercer lugar quedó para un conocido en la región, Alejandro Acerbo. El intendente de Daireaux, a juicio de Succurro, es “un modelo que hay que mostrar, donde todos los años tiene superávit fiscal”. “Dio vuelta el distrito”, asegura sobre quien gobierna el municipio hace tres períodos.

Así, sostiene que “las comunidades necesitan ver personas que trabajen en los gobiernos, que puedan resolver problemas y, cuando no, sepan explicar, que no haya un Boca-River entre los espacios políticos”. “Las comunidades exigen municipios con gestiones inteligentes, eficientes y con una mirada humana”, resume.