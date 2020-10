Desmienten que Starbucks y Burger King se vayan del país

En los últimos días se volvió recurrente la aparición de noticias falsas que indican que empresas multinacionales abandonan la Argentina producto de la situación económica. A las desmentidas sobre la cadena de supermercados Wallmart y la empresa de delivery Glovo, este jueves se le sumó el caso de Starbucks y Burger King.

A través de un comunicado, la firma mexicana Alsea, que opera las dos marcas en el país, desestimó las versiones. "Starbucks y Burger King continuarán en Argentina", expresó la compañía y agregó: "queremos asegurar que continuamos operando en el país junto a nuestras dos marcas como lo hacemos desde hace más de 14 años".

"Creemos que es fundamental acercar información clara y transparente para poder resolver las inquietudes de nuestros equipos, proveedores y clientes que disfrutan de nuestras experiencias", sostuvo Alsea.



Distintas publicaciones periodísticas afirmaron en las últimas horas que la empresa mexicana pretende abandonar el país, pero que no logra conseguir un comprador. Hacen referencia a un proceso de venta iniciado en mayo que quedó desierto por falta de oferentes.



En ese sentido, la compañía señaló que "frente a contextos críticos e inesperados como el que el mundo vive en estos momentos, todas las compañías constantemente evalúan alternativas posibles para lograr la sostenibilidad en el largo plazo".



Sin embargo, aclaró: "Hoy más que nunca estamos comprometidos con Argentina, operando nuestras tiendas bajo las modalidades de delivery, take away y drive thru, y enfocados en lograr que la empresa siga brindando una atención de excelencia, aportando valor y generando empleo".



De esta forma, Alsea confirmó que su objetivo es seguir operando en la Argentina como lo viene haciendo desde 2006. La empresa cuenta con más de 250 locales distribuidos en todo el país y genera empleo a más de 7.000 personas en forma directa.

Una situación similar se dio con la cadena de supermercado Walmart. La firma estadounidense desmintió esta semana que tenga un plan de retirada del país. “Estamos sorprendidos con las versiones y cobertura de los últimos días. Contrariamente a las versiones que circularon, Walmart no buscó “una salida” de Argentina”, dijo a Página I12 Juan Pablo Quiroga, Gerente de Relaciones Institucionales de Walmart Argentina.

En relación a la empresa de delivery Glovo, a pesar de que muchos medios de comunicación lo plantearon como el caso de otra firma que abandona el país, en realidad Glovo vendió las operaciones de Latinoamérica al grupo alemán Delivery Hero, dueño de PedidosYa. En este caso, La gran preocupación de sus trabajadores es si se mantendrán los puestos de trabajo.