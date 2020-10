Coronavirus: los docentes jujeños piden la suspensión de las clases virtuales

La Asociación de Educadores Provinciales de Jujuy (Adep) pidió este jueves al gobernador Gerardo Morales la suspensión de las clases virtuales a los alumnos jujeños por la "afligente situación sanitaria" que atraviesa la provincia junto al "quiebre emocional y económico" de las familias.



El pedido del sindicato que agrupa a docentes de nivel inicial y primario reitera un requerimiento similar efectuado en agosto pasado y en el que dan cuenta además de diversas problemáticas educativas sobre las que requieren soluciones, según un comunicado del gremio.



Precisaron que en agosto pasado no obtuvieron respuestas de la cartera educativa, mientras que advirtieron sobre "cierto hostigamiento" hacia docentes, con el "pedido de informes, relevamientos y de aportes imprevistos a cualquier hora de la noche y, sobre todo, sábados y domingos, vulnerando la privacidad de la familia docente".



También relaman la habilitación de mecanismos virtuales para la inscripción y actualización de legajos para el ingreso 2021, tal como se está llevando a cabo en otras jurisdicciones del país.



El gremio pidió además que se habilite el período de traslados, permutas y cambios de función para los docentes titulares y las convocatorias de los concursos de ascenso que debían realizarse este año.



En tanto, exigen que se regularice el pago del salario familiar a provisionales y reemplazantes; una actualización de la bonificación por antigüedad; y que se faciliten los trámites de jubilación, ya que están centralizados en oficinas de la capital provincial y no hay información oficial del estatus de los pedidos.



La Adep reiteró también la necesidad de paritarias salariales, fundamentadas en la "pérdida del poder adquisitivo sufrida en estos meses", en razón de lo cual "los sueldos de los docentes no pueden sostener la canasta familiar mínima necesaria para el normal desenvolvimiento familiar".