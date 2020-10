Para Bill Gates, el cambio climático es peor que el coronavirus  

Billa Gates manifestó que el cambio climático le preocupa más que la Covid-19, dado que para frenar su impacto habría que hacer mayores esfuerzos económicos que contra la enfermedad. El daño causado al medio ambiente “será mayor cada año que el que hemos visto durante la pandemia”, afirmó en una entrevista.

“No hay una solución como una vacuna en la que te puedes gastar billones de dólares y acabarla. No, el cambio climático es mucho más duro”, dijo el fundador de Microsoft a la agencia Bloomberg. Remarcó que hace falta cambiar “la mayor parte de la economía física del mundo: transporte, industria, construcciones, electricidad, la agricultura, que son fuentes de emisiones”, y destacó que “para muchas de ellas no tenemos soluciones”.

Gates adujo que "el daño va mucho más allá" del aspecto económico, y subrayó "la pérdida de educación y el stress que padece la gente", si bien estimó que "la economía mundial está impactada hasta ahora en alrededor de diez trillones de dólares".

“Si un tifón asola Tokio durante dos semanas, se necesitará más energía que la que todas las baterías del mundo han producido multiplicada por una gran cantidad”, ejemplificó, al tiempo que señaló que “debemos reconocer que hay posibilidades de que nunca lo logremos”.

Gates puntualizó la necesidad de explorar energías alternativas, como la fisión nuclear “porque los diseños de nueva generación pueden ser muy seguros y económicos”, y llamó a mejorar en innovaciones: “¿Cómo mejoramos en hacer acero? ¿O cemento? No son problemas fáciles”. También se mostró receptivo al proyecto de coche eléctrico de Elon Musk, aunque matizó que “en términos relativos, es mucho más fácil que en la economía industrial, donde nuestro progreso es muy pequeño”.

En busca de una vacuna

Sobre el desarrollo de una vacuna contra la pandemia, no se mostró muy optimista. “Cualquier sugerencia de que un político ayudó a crear la vacuna es algo muy peligroso”, dijo, al tiempo que se manifestó crítico del gobierno de Donald Trump por la falta de financiación. "Tienes que gastar miles de millones para ahorrar billones de dólares”.

El empresario afirmó que se debería prever un plan que garantice el acceso a la vacuna a toda la población mundial y dejó una frase críptica respecto de su posición para las elecciones de noviembre: “Mis deseos son muy claros, pero no me quiero pronunciar para no influir a la gente”.

En cuanto a la figura de Trump, señaló que "es lamentable que muchas de sus declaraciones hayan hecho que la vacuna se perciba como una cuestión política" y exhortó a su país a hacer "un examen minucioso para comprender cómo prepararse para la próxima pandemia".



El futuro de la pandemia

"Si las vacunas son efectivas, incluso con un nivel de vacunación del 60 por ciento de la población global, detendremos la propagación exponencial de la enfermedad", afirmó. "El próximo año detendremos el número de muertes y, en 2022, la pandemia se terminará", pronosticó.

Sin embargo, se mostró "pesimista sobre cómo será el otoño en el hemisferio norte. Si no intervenimos, el número de muertes volverá a los niveles de primavera, incluso en Estados Unidos". En tal sentido, Gates coincide con el estudio de la Universidad Northeastern, de Boston, que considera que si los primeros 2 mil millones de dosis se destinan a países ricos, habrá el doble de muertos.



El año que viene habrá cien millones de dosis para distribuir, como consecuencia del acuerdo de la Fundación Bill & Melinda Gates con la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI).

El acuerdo es para las vacunas que "puedan ser producidas a gran escala y bajo costo, entre dos y tres dólares la dosis", como la de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax y Sanofi. "Tratamos de ver si funcionan y creamos una capacidad de producción mundial", añadió.

Finalmente, el multimillonario tuvo tiempo para un comentario sobre la teoría conspirativa según la cual Gates ayudó a propagar el coronavirus por el mundo. “Sorprende lo interesante que es y que se difunda más rápido que la verdad”, advirtió, al tiempo que expresó que las redes sociales deberían evitar esas fake news.