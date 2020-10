Inevitables

TEATRO

Pure 100% Belloso

Carlos Belloso incursiona por primera vez en el formato de teatro y humor por streaming, con un espectáculo en el que distintos personajes creados por el actor se encuentran en un presente confuso de pandemias, cuarentenas y encierros. Y en el que una estructura metalizada de aluminio, entre otras cosas, se transformará en un desmaterializador de moléculas que irá multiplicando personalidades de Belloso haciendo un verdadero puré de personajes en un cuento fantasioso y alucinado. “Pensé este espectáculo con la idea del puré como alimento machacado, y el puré francés, o sea cien por ciento puro”, escribe Belloso. “La trituración de mis propios seres ficcionales en una posibilidad de una amalgama de elementos creando una materia diferente y parecida, recurriendo al humor para un posterior análisis”.

Jueves 24 a las 21, por Superaccion Live. Entrada: $400.

Correremos

Se trata de una cita a la obra de la coreógrafa estadounidense Yvonne Rainer, We Shall Run, estrenada en 1963. En esa pieza, doce personas corrían en grupo por el escenario, trazando una serie de patrones complejos. Con el confinamiento, hoy correr aparece una vez más casi como el único movimiento que podemos hacer fácilmente, sin práctica ni ensayo. David Seldes, Karin Idelson y Bárbara Hang, además de encargarse de la luz, la cámara y la coreografía respectivamente, compartirán un espacio-tiempo respondiendo a una simple tarea: correr. Correremos es el tercer estreno del ciclo Luz y cuerpo de la Fundación Andreani, que convoca a parejas de artistas provenientes de las artes escénicas y visuales para encontrarse en la cúpula del edificio de la Fundación. Más información en fundacionandreani.org.ar.

Estreno de mañana lunes 21 en el canal de YouTube de la Fundación Andreani. Gratis.



MÚSICA

American Head

Después de haber contado la bizarra historia de un rey mítico que murió rescatando a su gente en King’s Mouth, un álbum editado el año pasado y narrado nada menos que por Mick Jones (The Clash), los Flaming Lips parecen haberse decidido a volver a casa. Con American Head le ponen un apropiado cierre a un largo viaje delirante que ha durado casi lo que llevamos del siglo XXI, en el que han hecho todo lo que quisieron: versionar discos de Beatles y Pink Floyd, grabar con Miley Cyrus y Kesha, y hasta una canción de 24 horas de duración: ¡tomá pa’vos Zaireeka! Pero con este nuevo trabajo regresan al territorio melódico de los puntos más altos de su discografía, The Soft Bulletin y Yoshimi Battles the Pink Robots, con canciones que evocan el territorio de la infancia --y las primeras drogas-- a partir de un sonido expansivo, que es al mismo tiempo accesible, tierno y surreal. Sigue habiendo invitados, por supuesto: Kacey Musgraves hace coros en un tema cuyo título lo dice todo, “Mother I’ve Taken LSD”.

Una película

Dos años después de Afuera el sol estalla, María Pien presenta su quinto trabajo, un EP que enmarca en apenas seis tracks todo un proceso retrospectivo de cuarentena. “¿Cómo queremos que nos vean? ¿Quién mira a través de nuestros ojos? ¿Es posible atravesar las capas superficiales entre tantos espejismos”, son las preguntas con las que su autora presenta un disco producido con su habitual colaborador Agustín Bucich, alias Guli. Editado por el sello Elefante en la Habitación, Una película es el primer trabajo que Pien presenta en solitario luego de haber grabado el año pasado el disco Viaje al centro de la selva eléctrica, como parte de Ruiseñora, banda que integra con Lucila Pivetta, Natalia Spiner y Melanie Williams.

ONLINE

Lejos

Hace rato que los viajes espaciales dejaron de ser estrictamente cosa de hombres, en la vida real y en la pantalla. Esta superproducción seriada de Netflix suma una nueva astronauta a la lista de mujeres que, como las protagonistas de Gravedad y Prometo volver, llevan al espacio toda la carga emocional de dejar a sus seres queridos aquí abajo. Hilary Swank es Emma Green, líder de una travesía hacia Marte –con escala en la Luna– integrada por un equipo internacional de cosmonautas. A poco de llegar al satélite terrestre, y luego de un pequeño incidente que pudo haber desembocado en desastre, la noticia de que su marido acaba de tener un ACV pone a la protagonista entre la espada y la pared. ¿Volver a la Tierra para acompañar a su hija adolescente o seguir camino hacia el astro rojo? Con una carga de melodrama nada despreciable y notables FX, los diez capítulos recorren las vidas previas de los miembros de la misión, al tiempo que los peligros acechan en cada kilómetro por recorrer.

Documentales en el Fidba

Como viene ocurriendo con los eventos cinematográficos locales, el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires –que cumple ocho ediciones consecutivas– se está llevando a cabo exclusivamente online, en fidba.com.ar. Entre las distintas competencias, focos, funciones especiales y homenajes, este año el festival ofrece más de doscientos títulos del así llamado “cine de lo real”. Una de las joyas de la corona es la exhibición, hoy domingo, del último largometraje del maestro Frederick Wiseman, estrenado mundialmente hace escasos días en la Mostra di Venecia. Fiel al estilo del realizador, la fascinante City Hall registra el día a día de la Municipalidad de Boston.

CINE

#Vivo

El éxito global de Estación zombi hace algunos años disparó la aparición de todo un subgénero: el cine de muertos vivos hecho en Corea. Cuando las salas de cine argentinas reabran llegará el estreno de la secuela de aquel film, Península; mientras tanto, las papilas pueden ir enjuagándose con esta producción que acaba de desembarcar en la plataforma Netflix. Dirigida por Il Cho, este acercamiento a los relatos de zombis transcurre en una única locación: un edificio de departamentos en el cual el joven Oh Joon-woo parece ser el único sobreviviente. Mientras diez pisos abajo los enfermos por un nuevo virus deambulan en busca de carne humana, en el piso del muchacho la comida y el agua comienzan a escasear. El título remite a sus pedidos digitales de ayuda, antes de que la señal se corte definitivamente. La historia logra sostener el suspenso a lo largo de poco más de noventa minutos y las vueltas de tuerca sobre un universo muy transitado logran aportar buenas dosis de originalidad.

El día después

Más cine coreano, en este caso cortesía de uno de los grandes cineastas de ese país: Hong Sang-soo. Estrenada en salas hace dos años, el film puede ahora reverse y volver a disfrutarse en la plataforma cinéfila Mubi. Con el telón de fondo de una Seúl nevada, el largometraje de Hong vuelve a construir una historia sobre hombres y mujeres, relaciones de pareja oficiales y clandestinas y charlas sobre cuestiones banales (y todo lo contrario). Todo ello regado con una ingente cantidad de botellas de soju, como ocurre en casi toda la filmografía del director de En otro país. “Cada película es el resultado de la transmutación de las cosas que recibo en la vida real”, declaró el realizador.

TV

Noche de Emmys

Con la entrega de los 72° Premios Emmy comienza la temporada anual de galardones televisivos, cinematográficos, teatrales y musicales, inevitablemente atravesados por la pandemia de covid-19. Por primera vez en la historia, los Emmy –que celebran la producción televisiva y de streaming– serán entregados de manera virtual, con el comediante Jimmy Kimmel repitiendo la conducción de la ceremonia, aunque en esta ocasión desde un escenario en el Staples Center de Los Ángeles sin público ni invitados (ni alfombra roja previa). Habrá que ver los resultados de este experimento, pero los títulos y nombres propios son fuertes, como de costumbre. Netflix encabeza el ranking con 160 nominaciones y en segundo lugar aparece HBO, con 107. En cuanto a las series, Watchmen domina las listas con 26, seguida por The Marvelous Mrs. Maisel con 20 y Succession y Ozark con 18. ¿Cómo recibirán los premios las estrellas, en joggineta, piyama o vestido de gala, a pesar del escaso glamur de la ocasión?

Hoy a las 20, por TNT.

Mrs. America

Finalmente pueden apreciarse por aquí las virtudes de esta producción original de Hulu. La historia está centrada en la figura de Phyllis Schlafly, la activista conservadora que se opuso férreamente al aborto y a todo lo que sonara a feminismo. Interpretada por Cate Blanchett, la historia reconstruye unos EE.UU. en una década de cambios profundos, los 70, a partir de un personaje con gran peso político y no pocas contradicciones. Como contrapunto, la serie incluye a personalidades como la fundadora de la revista feminista Ms. Gloria Steinem, encarnada por Rose Byrne, y la autora del libro seminal La mística de la femineidad, Betty Friedan (Tracey Ullman).

Lunes a las 23, por Fox Premium Series.