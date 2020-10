Retracción del consumo

El 92 por ciento de los supermercados consideró que sus ventas disminuyeron o no variaron durante agosto, y en el caso de los mayoristas, la cifra ascendió al 94 por ciento. Así se desprende de una encuesta sobre el comercio realizada por el Indec en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

En cuanto a las expectativas sobre precios, decreció el porcentaje de informantes que espera una suba. Mientras que en julio el 66,7 por ciento de los encuestados declaró que esperaban que los precios promedio de venta aumentaran en el siguiente mes, en agosto dicho porcentaje se redujo al 61,1 por ciento. En agosto, el rubro alimentos fue el que registró la mayor suba del índice de precios al consumidor, en un 3,5 por ciento, por encima del promedio del 2,7 por ciento.



En el caso de los autoservicios mayoristas, un 75 por ciento de los informantes espera un aumento de precios promedio de venta para septiembre. Si bien esta proporción es mayor a la de los supermercados, muestra una tendencia decreciente respecto del 92,9 por ciento informado en julio, para agosto.



Respecto al empleo, el 83,3 por ciento de los supermercados considera que no habrá cambios en el número de personas empleadas durante septiembre, mientras que en el caso de los autoservicios mayoristas, el 87,5 por ciento no espera variación. En ambos canales de comercialización no existen expectativas significativas de cambios en el empleo. Solo el 5,6 por ciento de los supermercados considera que en septiembre el empleo aumentará.



Tras el boom de ventas registrados en marzo y abril durante los inicios de la cuarentena, sobre todo con el objetivo de las familias del stockeo, el consumo comenzó a bajar. En agosto, el consumo registró una caída de 6,9 por ciento anual, según la medición que realiza el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación German Abdala (ITE). De esta manera, acumula 26 meses en baja, y en la evolución mensual, la baja fue de 0,5 por ciento con respecto a julio.

De cara a los próximos meses, desde ITE esperan que el consumo continúe mostrando una importante retracción respecto de 2019. Sin embargo, consideran que el incremento de jubilaciones, asignaciones y salarios postergados podrían darle un impulso a la demanda.