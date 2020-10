Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli sólo coleccionan malas noticias

La Corte Suprema suma malas señales hacia los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que por decisión del Senado, el Poder Ejecutivo y luego la Cámara de Casación Penal Federal deben dejar los despechos que ocuparon en la Cámara Federal de Comodoro Py desde 2018 designados por el mecanismo de traslado, a dedo, por el macrismo. Los supremos no quisieron tratar sus pedidos de licencia extraordinaria (ni el resto de sus reclamos) y los enviaron a sus colegas de Casación. Pero tampoco parece que éstos vayan a resolver, al menos por ahora. Tres de sus integrantes dijeron a Página/12 que los pedidos de licencia no están bajo su órbita. Sobre un planteo del tercer juez cuyo traslado fue dejado sin efecto, Germán Castelli, ese tribunal sostuvo que ya había quedado claro en una resolución del jueves que debe volver a su cargo en San Martín, lo que no quita que pueda terminar los juicios orales que tenga en marcha en los tribunales de Retiro.



La Corte recobró protagonismo en los últimos días a raíz de la catarata de presentaciones que los tres jueces cuestionados hicieron ante el tribunal buscando, por ahora con poco éxito, su respaldo. Este viernes se agregó el pedido del gobierno porteño para frenar con una medida cautelar la reducción sobre la coparticipación que dispuso Alberto Fernández por decreto para crear un fondo destinado a la provincia de Buenos Aires con dinero que originalmente el gobierno de Mauricio Macri entregó a la Ciudad a raíz de la la transferencia de la Policía. Por entonces se aumentó su porción de coparticipación de 1,4 a 3,75 por ciento, que luego bajó a 3,50. La administración de Horacio Rodríguez Larreta hizo, además, un planteo de inconstitucionalidad y sostuvo que no les sobre un centavo. El escrito de cerca de 100 página llegó al máximo tribunal cerca del mediodía y enseguida circuló desde una de las secretarías una notificación que sugería a los supremos enviar rápidamente el tema a la Procuración General de la Nación, para que su titular interino, Eduardo Casal dictamine. Niguno de los jueces contestó. Lo más probable es que ese paso se defina en el acuerdo del martes, y por ahora no hay indicios de una resolución express de la cautelar.

Ese manejo de los tiempos sin grandes definiciones es lo que hizo estos días el máximo tribunal respecto de los jueces cuyos traslados fueron rechazados, Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Les hizo cierto gesto de desaire al contestarles "téngase presente" a un pedido de per saltum cuando el Senado estaba por tratar los pliegos. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, intentó acelerar algunas decisiones a favor de los magistrados cuestionados, pero no consiguió adhesiones internas. La jugada de pedir una licencia extraordinaria por parte de dos de ellos preveía que la Casación les diría, como lo hizo en una resolución luego de que el Poder Ejecutivo anulara los decretos de sus traslados, que se volvieran a sus cargos originales. También contemplaba la posibilidad de retirarse de la escena hasta que se resuelva la discusión judicial de fondo.

Como los supremos no terminaban de ponerse de acuerdo sobre qué hacer mandaron un e-mail: "Remítanse las presentes actuaciones a la Cámara de Casación Penal respecto de la licencia solicitada por los Dres. Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Bruglia, ello sin perjuicio de lo que oprtunamente resuelva esta Corte Suprema de Justicia". No tenía más firmas que la de la "Dirección de Despacho". En el alto tribunal decían que los cinco integrantes había acordado enviar eso a modo de cargar la decisión sobre sus colegas. Al no ser una resolución ni acordada, un secretario levantó el teléfono y recibió de otro secretario de la Corte esta respuesta: "Lo enviamos solo para que tomaran conocimiento". A última hora, la presidenta de Casación, Angela Ledesma, respondió "téngase presente" y que lo remitiría a su propio tribunal de superintendencia, el mismo que ya les dijo a los tres jueces que debían volver a sus cargos originales y que cesaban las subrogancias de quienes hasta ahora los reemplazaron en el Tribunal Oral 4 a Bruglia, en el Tribunal Oral 1 de La Plata a Bertuzzi y en el 3 de San Martín a Castelli. A las 18 del viernes dejó de andar el sistema informático Lex 100 de Tribunales hasta el domingo a las 22 por mantenimiento.

La Corte también le mandó al tribunal penal los pedidos de Castelli para que le aclaren su situación y si podía continuar con los juicios orales iniciados. El propio Castelli los presentó allí también y la respuesta fue, traducida al castellano: vuélvase a su cargo pero debe terminar los juicios orales ya iniciados.

Así las cosas, por ahora los tres jueces en cuestión se consideran en situación de incertidumbre, no regresaron a sus cargos, esperan alguna notificación y en el caso de Bruglia y Bertuzzi no tomaron decisiones.