Tour de France: Pogacar ganó la cotrarreloj y desplazó a Roglic

El ciclista esloveno Tadej Pogacar ganó este sábado la penúltima etapa del Tour de Francia y desplazó en el liderazgo de la clasificación general a su compatriota Primoz Roglic, líder de la prueba durante varias jornadas.



Pogacar se impuso en una contrarreloj individual de 36,2 kilómetros, entre Lure y La Plance des Belles Filles, con un tiempo de 55'55"21, informó la agencia italiana de noticias ANSA.



El esloveno había partido con 57 segundos de desventaja respecto de Roglic, quien cerró la jornada a 1'55" de distancia de su compatriota, al que debió cederle la casaca amarilla de líder de la competencia.



En el tramo Pogacar aventajó por 1'21"09 al holandés Tom Dumoulin y por 1'21"67 al australiano Richie Porte. Roglic finalizó quinto, a espaldas del belga Wout Van Aert, y quedó a 59 segundos de distancia de su compatriota en la general, en la que Porte marcha a 3'30" y desplazó del tercer puesto al colombiano Miguel Angel López, ahora sexto.



"Vine a participar y estoy a un paso de ganar. Estoy viviendo un sueño, no se qué decir. Es algo increíble porque no imaginaba esto que estoy a punto de lograr", admitió el nuevo puntero de la competencia, y agregó:

"Sabía que en cada curva, en cada punto debía acelerar. Escuché a mi equipo por la radio sólo en el primer tramo. Después no escuché nada más por el ruido de la multitud".



Salvo sorpresas Pogacar se encaminará a la victoria en esta centésimo séptima edición del Tour. Apenas 122 kilómetros entre Mantes-la-Jolie y París lo separan de la gloria y el lunes podría festejar su vigésimo segundo cumpleaños como nuevo campeón.