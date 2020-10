"Queremos dirigentes honestos para Newell's"

”Solo los necios podían pensar que iba a ver elecciones en Newell’s a fin de año”, aseveró Jorge Boasso, integrante del arco opositor del club que forman cinco agrupaciones. “(Cristian) D’Amico es un presidente de facto, en un club que está intervenido, tuvo siete renuncias y hay dos dirigentes que no viven en la ciudad”, resume el ex concejal. “Llamamos al socio a que se sume a trabajar con nosotros, vamos a fiscalizar el club mientras dure todo este proceso, tenemos la tranquilidad de que hasta mayo, al menos, Newell's seguirá siendo controlado por la Justicia por el Fideicomiso”, resaltó el referente radical.

Jorge Boasso irrumpió en la vida institucional del club con el perfil confrontativo y sin ambigüedades que lo caracterizó en sus años como concejal de la ciudad. “Siempre creí que era incompatible mi función como concejal con la vida política de Newell’s. Por eso ahora que estoy fuera de la función pública me comprometí con el club. Y encontré en la oposición cinco agrupaciones con gente muy valiosa, que tiene buenas intenciones para nuestro querido Newell's”, explicó Boasso en diálogo con Rosario/12.

Newell’s no tendrá elecciones a fin de año. Fiscalía de Estado las suspendió conforme al decreto nacional que impera por la pandemia e impide realizar reuniones de personas, prohibición que no deja desarrollar la asamblea necesaria en el parque Independencia para iniciar el proceso que debe desembocar en las urnas. “Es muy razonable lo que dijo Inspección General de Personas Jurídicas. No hacía falta ni que lo diga, lo que pasa que insistieron tanto que tuvo que aclarar. Solo los necios pueden pensar en elecciones con la situación sanitaria que se vive”, analizó Boasso.

El ex concejal, en su condición de abogado, asume responsabilidades en la oposición para tutelar el proceso electoral en la institución. “El oficialismo está enloquecido por hacer elecciones, fue payasesco el pedido que presentaron para que se vote. Este proceso debió iniciar con la asamblea de mayo, donde además debía el club presentar presupuesto, y no solo que no se pudo hacer la asamblea sino que tampoco publicaron el presupuesto. La falta de transparencia en el club es total. Por eso hay una intervención judicial sobre la tesorería. Newell’s es un club donde siete dirigentes renunciaron, y dos de los que quedan no viven en la ciudad. Gobierna el vicepresidente segundo, de facto, porque no tiene firma”, recalcó Boasso.

“Las anomalías y las irregularidades en el club son constantes. Pero nosotros le decimos al socio que vamos a fiscalizar todo este proceso hasta llegar a elecciones. Tuvimos una reunión con Juan Concina (secretario del club), a la cual no fue D’Amico ni el presidente Eduardo Bermúdez, y le pedimos armar una comisión de transición hasta que se pueda votar”, informó el ex concejal radical. “Porque esta dirigencia ahora nos quiere endeudar para tratar de ganar las elecciones. Lo que nos preocupa es que en mayo Newell’s paga el fideicomiso y se levanta el control judicial. Estos dirigentes sin control de la Justicia le pueden hacer mucho daño al club. Por eso nos comprometemos a controlar todo este proceso. Y le decimos al socio que en la oposición hay mucha gente, cinco agrupaciones, donde se está trabajando para construir una propuesta de gobierno y ofrecer una gestión seria”, prometió Boasso.

Jorge Boasso es abogado y fue concejal de la ciudad por seis mandatos consecutivos, es decir por un periodo ininterrumpido de 24 años. Afiliado y dirigente de la Unión Cívica Radical, también fue en varias oportunidades candidato a intendente de Rosario y en 2015 integró la fórmula a la Gobernación por el PRO con Miguel del Sel y en condición de candidato a vicegobernador.