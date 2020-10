"Cada usuaria puede elegir"

Después de que la semana pasada representantes de entidades que nuclean taxistas volvieran a cargar contra She Taxi, la aplicación que contacta a usuarixs del servicio con conductoras mujeres, María Eva Juncos, la creadora de la app, defendió la aplicación y la importancia que tiene para quienes la elijen a diario. "Lo que pasa es que dos o diez conductoras no molestan pero hoy somos 250 en Rosario, nos atravesó la pandemia y eso repercutió en el servicio, pero nosotras seguimos teniendo trabajo", señaló.

"Primera y única app que te garantiza que tu chofer sea una mujer. Delivery para comercios. Desde 2016 She Taxi, tu opción más segura", se presenta en las redes sociales. Más allá de los reproches --el último, por una publicidad sobre el servicio de delivery que se habilitó desde el Municipio, durante la pandemia-- a la app que ofrece mayor seguridad y un trato personalizado para que muchxs se sientan más segurxs hasta llegar a su destino por el hecho de que las conductoras son mujeres, Juncos destacó que la aplicación que creó en diciembre de 2016 ya tuvo cerca de 160 mil descargas y funciona en Rosario, Santa Fe y Córdoba, con unas 500 conductoras. Solo en Rosario, tuvo 719.275 solicitudes desde que fue creada; y la demanda las supera.

Hace dos semanas, hizo ruido el titular de una nota publicada en Portadataxi.com que rezaba "Piden la cabeza de She Taxi" donde la Cámara de Titulares (Catiltar) planteaba una "situación irregular" en el funcionamiento de la app. Juncos aseguró que "no hay nada concreto, no me llegó ni carta documento, ni nada". Al mismo tiempo lamentó que "quieren instalar que la única vía para los usuarios son ellos, o sea, un monopolio y eso no es justo, porque cada usuaria es dueña de elegir".