La hora de fabricar igualdad

“La igualdad de género promueve construcciones sociales y potencia la industria”, entiende un grupo de mujeres industriales empresarias. Por ese motivo lanzaron una convocatoria para conformar comisiones de Género y Diversidad en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM) y la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). “Queremos promover los espacios de participación sobre todo en las entidades y organizaciones, ver la perspectiva de género de una manera más profunda y a la par impulsar y motivar para que esto cambie no solo en las entidades, sino también en las empresas”, explicó a Rosario/12 Yanina Agatiello, una de las impulsoras de la iniciativa. Sobre un total de 66 cargos en las dos entidades solo hay tres mujeres.

El camino que desandó Carolina Castro en la Unión Industrial Argentina (UIA) es el ejemplo a seguir para Agatiello. Es que Castro se convirtió el año pasado en la primera mujer en integrar el Comité Ejecutivo de la UIA, la organización empresaria más grande de la Argentina, cuya sede ni siquiera tenía baños para mujeres, solo tres mingitorios y un inodoro con la tabla levantada. En 132 años de historia ninguna mujer de negocios había necesitado entrar a ese baño en el sector de presidencia de la UIA, como contó en su momento el diario La Nación. Por estos lares, Agatiello, socia gerente de la metalúrgica ING, apuesta a replicar dicho recorrido. La punta de lanza formal será un encuentro virtual, un Zoom, que se realizará el viernes a las 16.

“Lo venimos trabajando hace mucho, es importante lo que ha hecho UIA con el fin de lograr acciones que promuevan el desarrollo y la igualdad en entidades de la industria, a nosotras nos resulta sumamente relevante poner el foco y trabajar en acciones conjuntas y de manera mancomunada en este proceso de cambio a nivel provincial”, reflexionó Agatiello, que se sumó a AIM hace más de dos años. Fiel ejemplo de la inequivalencia, el consejo directivo de la Asociación rosarina tiene 18 integrantes, de los cuales 16 son varones. Agatiello es revisora de cuentas suplentes y Jorgelina Godano es vocal suplente. Es decir, ninguna de las dos está en la toma de decisiones de peso. En Fisfe la cosa es absolutamente desigual, ya que solo una mujer, de un total de 48 cargos, integra el consejo directivo de la Federación. Se llama María José Mattievich y es vocal titular. “No hay paridad en la mayoría de las entidades, en algunas cuesta muchísimo el ingreso. Podés trabajar, pero el tema es llegar al cuerpo directivo, donde se toman las decisiones”, se sinceró Agatiello.

“Venimos trabajando en una agenda con perspectiva de género en la entidad empresarial en conjunto con FISFE”, se entusiasma Agatiello, que asegura que encontró “receptividad” en los varones del consejo. “Es muy buena, los hombres entienden que la forma de trabajo en conjunto con las mujeres les suma y aporta mucha humanidad en el día, aportamos otra perspectiva y otra visión. Trabajando en conjunto también se logran muchas cosas positivas”, consideró.

“Hablo de algo personal, cuando ingresé en AIM había una mujer. Me pareció muy importante el aporte de las mujeres dentro de la institución, le sumamos sinergia al grupo, resolvemos temas de acciones. La visión y el abordaje de la mujer es diferente. El hombre lo toma muy bien y nos va a acompañar en este proceso. El tema de género no es solamente para las mujeres, la idea es impulsar que las mujeres se animen a participar de grupos de trabajo y en lugares donde puedan trabajar de una forma articulada”, amplió la empresaria, quien puso el foco en “ampliar los espacios de trabajo”. Uno de los ejes para lograrlo es que las mujeres “pueden empoderarse y sumarse a entidades. En la industria la mayor parte son hombres, las mujeres industriales tienen que sumarse cada vez más, y no solo en sus industrias, en organizaciones”.

Pese al panorama “complejo”, Agatiello tiene la “mejor expectativa” para la actividad del viernes. “Que se sumen los más que puedan, no solo mujeres, esto no solo se da a nivel provincial, es un cambio global”, cerró.