El papa Francisco criticó la meritocracia: "Con esa lógica se pasa de ser el primero a ser el último"

En línea con las declaraciones del presidente Alberto Fernández de la última semana, el papa Francisco criticó la idea de la meritocracia, tan arriagada en los discursos de Juntos por el Cambio. Desde su cuenta de Twitter, el sumo pontífice eligió una cita del Nuevo Evangelio para advertir que quien se maneja con esa lógica "pasa de ser el primero a ser el último".



"Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero", tuiteó Francisco en cita a Mateo 20, 1-16".

De esta manera, el sumo pontífice coincidió con lo expresado por Alberto Fernández, quien el pasado miércoles, durante un acto en la localidad bonaerense de Benavídez, volvió a remarcar que sí cree en el mérito, pero no en la meritocracia. "El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos, porque si algunos tenemos las mejores condiciones para desarrollarnos y otros no, el mérito no alcanza. No existe el mérito donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres", aseguró el mandatario.

Esta no es la primera vez que Francisco se expresa de esta manera. En 2017, durante una visita pastoral a Génova, había criticado que "el sistema político favorezca al que especula y no al que invierte y cree en el trabajo". En ese sentido, sostuvo que "el que despide gente no es un buen empresario, sino un comerciante", y luego criticó "la cultura de la meritocracia". “Usa una palabra bella, el mérito, pero se está transformando en una legitimación ética de la desigualdad”, aseguró.

El papa Francisco también había apuntado que "una enfermedad de la economía es la progresiva transformación de los empresarios en especuladores. No deben ser confundidos, son dos tipos distintos. El especulador es una figura similar a la que Jesús en el Evangelio llama 'mercenario".

Aquella vez, las declaraciones de Bergoglio habían coincidido con el momento en el que el gobierno de Cambiemos instaló la idea de “meritocracia” como valor en un contexto de despidos y achique del aparato productivo, y con tasas de interés altas que favorecieron la especulación y la denominada “bicicleta financiera”. “Paradójicamente, algunas veces el sistema político parece favorecer al que especula sobre el trabajo y no al que invierte y cree en el trabajo”, había asegurado el Papa.

La semana pasada, el Presidente mencionó en un discurso en la provincia de San Juan lo imperioso que representa para las sociedades desprenderse de la meritocracia que engloba al sistema.



“Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia", sostuvo el mandatario. Y agregó: "Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse”.

“Lo único más que debería desear es que cada argentino pueda nacer, crecer, estudiar, trabajar, construir una familia, estudiar en una universidad local, de vivir feliz y de morir feliz en la provincia en la que ha nacido. Ese debería ser un objetivo de cada uno de nosotros. El día que eso pase, Argentina les habrá dado oportunidades a todos por igual”, concluyó el Jefe de Estado.