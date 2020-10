Alberto Fernández: "Los dólares hacen falta para producir, no para guardar"

El presidente Alberto Fernández participó de la presentación del Plan Nacional de Conectividad (Conectar), que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023 y buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino. Habló de las asignaturas pendientes del país que "imaginó" con Néstor Kirchner producto de los cuatro años de macrismo "en los que todo se paralizó" y sostuvo que en el país que pretende hacia el futuro el dólar debe dejar de ser un mecanismo de especulación. "Los dólares hacen falta para producir, no para guardar", afirmó en alusión a las medidas que tomó el Gobierno de incluir un impuesto a la compra de dólares para atesoramiento.

El Plan Conectar contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de ARSAT, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina, al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones y a reducir la brecha digital brindando conectividad satelital de alta calidad a 200 mil hogares rurales. Además, se actualizará y extenderá hasta los 38.808 kilómetros la Red Federal de Fibra Óptica, se renovarán los equipos de las 100 estaciones de la Televisión Digital Abierta (TDA) y se pondrá en valor el Centro Nacional de Datos de ARSAT, que permitirá disminuir costos y ahorrar divisas en servicios cloud.

Del acto participaron también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, a cargo del área que diseñó la iniciativa. También estuvieron presentes el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el intendente de Tigre, Julio Zamora; y la presidenta de AYSA, Malena Galmarini.

El Presidente empezó su discurso contando una anécdota de San Juan, donde estuvo este martes. "Allí vi el inicio de un dique en la precordillera. Un trabajo enorme de ingeniería en una provincia que necesita aprovechar el agua al máximo. Me acuerdo que en tiempos de Néstor, (José Luis) Gioja me volvía loco con la consrucción de un dique. El Punta Negra fue construido en tiempos de Cristina. Y el destino quiso que yo fuera parte del tercer dique. Néstor, después Cristina y ahora yo. Arsat se empezó a discutir en el año 2004. Vinieron a plantearnos la importancia de conectar la Argentina. Pasaron los años y Cristina llevó a cabo el plan Conectar igualdad, que permitió que lugares olvidados del país empezaran a acceder a internet. Ahora me toca a mí esta parte. Eso me reconforta porque el país que imaginamos con Néstor en 2003 tienen deudas pendientes porque en el medio hubo 4 años en los que todo se paralizó", dijo el primer mandatario.

Fernández también se refirió al uso de la palabra patria. "No es una palabra vieja. La patria somos nosotros y la patria es el otro. La patria es pensar en los que no están conectados. Ayer los diarios titulaban que yo digo que el mérito no sirve para progresar. Yo no dije esa barbaridad. Yo no creo en la meritocracia. El mérito sirve si las condiciones son iguales para todos", dijo en clara alusión al leit motiv de la narrativa del macrismo durante sus cuatro años de gobierno.

Antes que el Presidente, habló el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. "Estamos haciendo una inversión de 37 mil millones de pesos. Donde el el mercado no da respuestas, está el Estado. Eso es Arsat. Quiero recordar que durante muchos años se abandonó la política de ciencia y tecnología y durante la pandemia se sintió y se vio la gravedad de la situación de la conectividad en la Argentina. Fijémonos lo esencial que es este servicio, como usted dice, Presidente", dijo.





Lo precedieron en el uso de la palabra Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública, que habló de los cuatro ejes del plan: la creación de una Red Nacional de Datos segura, la reinversión en la Televisión digital Abierta (TDA), la ampliación de la red federal de fibra óptica y la vedette del anuncio: la creación y puesta en órbita del Arsat SG1, el tercero de la flota. Sore el satélite se explayó el presidente de ARSAT, Néstor Tognetti: "Los 4 ejes del plan Conectar son centrales para reducir la brecha digital. Se logra con fibra óptica, pero requiere del proyecto satelital, que brinda conectividad en zonas de difícil acceso de la fibra óptica. Será un trabajo conjunto con Arsat y el lanzamiento está previsto para 2023. Si no hiciéramos el satélite, deberíamos recurrir al servicio extranjero", dijo orgulloso.