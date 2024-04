La decisión del Ejecutivo provincial por poner en la agenda la reforma del régimen jubilatorio y encarar un debate en ese sentido determinó también a los sindicatos del sector público cuyos afiliados aportan a la Caja Previsional de Santa Fe. Y como el gobierno arrancó con esto sin avisarles, ayer acudieron algunos referentes gremiales a reclamar su lugar en esas discusiones. Empezaron por el oficialismo en el Senado.

Una comisión intersindical que agrupa a docentes, judiciales, estatales y personal de salud pidió audiencia ante el bloque de senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe, y en Rosario hicieron lo propio con el senador departamental, Ciro Seisas.

"Discutir puntos esenciales ante el proyecto que propone la creación de una comisión para la reforma del sistema previsional", fue el objetivo de los sindicalistas. Aludieron así a la iniciativa que el Ejecutivo envió a Legislatura, y que Maximiliano Pullaro recalcó el lunes al abrir unas jornadas sobre la temática previsional.

Lo que preocupa a los sindicatos, representación formal de los y las trabajadoras, es que esa comisión propuesta se integraría de legisladores y funcionarios del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Seguridad Social, y nadie en nombre de los aportantes.

"A los que aportamos no nos preguntan qué tipo de reforma van a hacer, y nos hace sospechar que no nos consulten. ¿Por qué? Por eso pedimos ser parte del debate", explicó ayer a Rosario/12 Martín Lucero, secretario general de Sadop Rosario. "Ya la ley vigente contempla una comisión integrada por activos y pasivos del sistema, pero no funciona", añadió el referente de los docentes de nivel privado.

"El otro día Pullaro lanzó el debate y llamativamente quedamos excluidos trabajadores y trabajadoras. Y la gente que aporta ¿dónde está? ¿Lo quieren hacer entre gallos y medianoche? Qué pasará con la jubilación docente, con el esquema de jubilación anticipada que tiene Santa Fe, y varios temas más", abundó.

La misma desconfianza expuso el titular de Amsafé, Rodrigo Alonso. "Estamos muy preocupados por este proyecto. Estamos atravesando una etapa de ajuste que recae en las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Lo vemos claramente en la rebaja salarial que sufrimos los y las docentes y en la reinstalación del presentismo, que representa una quita de derechos. Y en este marco, se presenta este intento de modificar las reglas previsionales, que claramente no será a favor de los trabajadores, sino en contra y tiene como objetivo buscar el equilibrio de un supuesto déficit de la caja, pero en realidad va a modificar el sistema para volver a quitar derechos", apuntó.

Pullaro: "Esto va a explotar"

El gobernador reiteró ayer su intención de cambiar el régimen para achicar el déficit de la Caja de Jubilaciones que, aseguró, tuvo solo en febrero un rojo de 23 mil millones de pesos. El ministro de Trabajo, Roald Báscolo, expuso el lunes en Rosario que el rojo del sistema cerró 2023 en 130 mil millones de pesos, el doble de lo que había acumulado un año antes.

En rueda de prensa en Santa Fe, Pullaro mencionó tópicos que erizan a los gremios. "No iremos contra el 82 por ciento móvil. No queremos afectar las jubilaciones de nadie", dijo pero reclamó "un debate profundo y honesto".

Comparó el déficit mensual con un programa de construcción de aulas que lanzó ayer y que tiene presupuesto de 12 mil millones de pesos anuales.

"Es un tema que más temprano que tarde la provincia lo va a abordar porque va a explotar. Porque cada vez se va haciendo una bola más grande que el Estado, con rentas generales tiene que cubrir. Un kiosquero de Rafaela no tiene que sostener con sus impuestos la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos", enfrentó Pullaro.