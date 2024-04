El gobernador Maximiliano Pullaro destacó la gran movilización universitaria de este martes y llamó a la reflexión del gobierno nacional respecto de la importancia de su financiación. Las declaraciones se dieron en el marco de un convenio con municipios y comunas para la construcción de aulas, dentro del Plan Abre Escuela. “Espero que el gobierno pueda reflexionar y que entienda que la educación tiene que tener altos niveles de financiamiento para que la sociedad pueda seguir progresando”, señaló. En paralelo, la diputada nacional Milena Giorgi (UCR Evolución), que responde al gobernador, fue una de las que bajó a dar quórum en la sesión especial fallida de este miércoles, convocada para debatir el financiamiento a las universidades. “No podemos recortar por las dudas. Las universidades tienen que funcionar normalmente”, dijo en declaraciones a Rosario/12.

Luego de la firma de los convenios para la consstrucción de aulas, el gobernador habló con la prensa sobre la Marcha Federal Universitaria que tuvo lugar este martes, con una multitud de personas en todo el país que se movilizaron exigiendo un incremento presupuestario para el sostenimiento de las universidades. El gobernador se definió como “un hijo más” de la educación pública argentina y consideró que la movilización del martes no fue solo un mensaje de la comunidad educativa, sino de la sociedad en su conjunto.

“Creo que fue una muestra genuina de lo que representa la educación pública, que tiene que ver con la capacidad de poder ascender socialmente. Si la educación no hubiese tenido financiamiento, hoy no podríamos ser profesionales. Yo tuve que trabajar desde el primer día que me fui a estudiar, imagínense si hubiese tenido que pagar, o con una universidad desfinanciada”, evaluó Pullaro. “Ayer marchó gran parte de la sociedad en su conjunto, entendiendo que las universidades públicas constituyen un valor fundamental en la esencia y la identidad nacional”, añadió.

Asimismo, el gobernador se mostró a favor de que los fondos destinados a las universidades sean auditados, para verificar que haya una administración correcta de los recursos públicos. Pero aclaró que la situación que atraviesan las altas casas de estudios hoy es otra. “Una cosa es auditar y tener en claro que la administración es eficiente y eficaz, y otra cosa que no puedan tener financiamiento”, manifestó y agregó: “Espero que el gobierno pueda reflexionar y que entienda que la educación tiene que tener altos niveles de financiamiento para que la sociedad pueda seguir progresando. Si no hubiese existido educación pública, no hubiese tenido la posibilidad hoy de tener un título universitario. Y como yo, miles y miles de argentinos”.

“No podemos recortar por las dudas”

Luego del éxito de la marcha, ayer la Cámara de Diputados debía reunirse para debatir el financiamiento a las universidades. Se trataba de una sesión especial, pedida por Unión por la Patria, a la que se sumaron algunos bloques opositores. Pero el espacio no logró reunir los legisladores suficientes para abrir la sesión, que se terminó cayendo. El radicalismo actuó de forma dividida: 14 de los 34 dirigentes que componen el bloque bajaron al recinto para debatir el tema educativo. Entre los que asistieron estaba la diputada santafesina Milena Giorgi, del riñón político de Pullaro.

“Dentro del temario estaba el presupuesto a las universidades, pero no se logró el quórum necesario. Los que asistimos a la sesión, que es lo que corresponde, lo hicimos considerando que la universidad pública tiene que ser una de las políticas centrales del Estado. Y puede ser que haya auditorías que deben realizarse, que se investigue lo que se tenga que investigar, pero mientras tanto no podemos afectar el normal funcionamiento de las altas casas de estudio que tenemos en nuestro país”, cuestionó Giorgi en declaraciones a Rosario/12.

La diputada explicó que las sesiones especiales siguen mecanismos distintos al de una sesión tradicional, donde se saltea el debate de los proyectos en diversas comisiones, y la posterior elaboración de un dictamen que luego se pone en debate dentro del recinto. “Hay diputados que consideran que hay que esperar que la convocatoria se haga de otro modo, para dar el tratamiento que se necesita”, señaló. “Pero respecto a las universidades en particular, creo que se trata de un recorte desmedido e injusto, sobre todo cuando no hay motivos concretos. No podemos recortar por las dudas. Las universidades tienen que funcionar normalmente”, añadió.

Respecto al posicionamiento dividido de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara, la legisladora sostuvo que las diferencias se presentan “de manera constante”, pero que eso está lejos de representar una ruptura del bloque: “Hay diferentes sectores dentro del mismo radicalismo y, como tal, es necesario que sepamos convivir incluso con las diferencias, porque el sentido de pertenencia de muchos de nuestros principios son los que nos hacen estar juntos”.

Por último, Giorgi indicó que no dialogó con el gobernador, ni con funcionarios del gobierno provincial, respecto a cómo proceder en la Cámara. Pero sí reconoció que conoce el posicionamiento de Pullaro sobre el tema. “Cuando uno forma parte del mismo espacio, en su mayoría coincide. Entiendo que acá vamos en una misma línea y que nuestro gobernador defendería lo mismo”, expresó y añadió: “Los que concurrimos entendemos que se necesitaba hacer un llamado de atención al gobierno para atender este reclamo tan justo, que no es solo de la universidad, sino de la sociedad en su conjunto”.

El plan de aulas

El gobernador Pullaro encabezó ayer en Casa de Gobierno la firma de convenios por el cual la provincia acordó el desembolso de fondos a distintos municipios y comunas para la construcción de aulas. Se trata del programa Mil Aulas, que se enmarca dentro del Plan Abre Escuela, una política pública que prevé una inversión superior a los 100 mil millones de pesos. Por esa vía, el gobierno busca construir 250 aulas por año, 125 que saldrán por licitación y 125 por convenios con distintas localidades. En esta oportunidad se vieron beneficiadas 19 escuelas de los departamentos Belgrano, Castellanos, Constitución, Rosario, La Capital, Garay, San Cristóbal, Iriondo, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y San Martín.

“Apostamos a los aprendizajes, a que los niños, niñas y adolescentes estén en la escuela incorporando conocimientos y mejorándolos; entendiendo a la educación como una herramienta esencial para la transformación y crecimiento de toda sociedad. Para ello debe haber un Estado que siga de manera eficiente al sistema educativo y que no se desentienda”, advirtió Pullaro durante la presentación. Y agregó: “El inmenso desafío que tiene Santa Fe es mejorar la calidad educativa para que nuestros chicos puedan crecer año tras año”.